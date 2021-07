Laura Acuña: ‘Mis hijos no saben que tienen mamá famosa’

“La música –dice Laura Acuña– es un superaliado para todo. Cantar o tocar algún instrumento hará que un niño, en la mayoría de los casos, se aleje de la violencia”.

Y en 'La voz kids', el programa que empieza el 21 de julio a las 8 p. m., de lunes a viernes, y que presentará con Laura Tobón, tendrá la misión de mostrar, justamente, la importancia de que los padres potencien los talentos.

Conducir espacios con niños no le es ajeno. Ya hizo un concurso de Teleset hace algunos años. Y, además, es la mamá de Helena y Nicolás, que siempre le están enseñando.



“Uno, por supuesto, no puede comparar. Los participantes de 'La voz' tienen claro que cantar es lo de ellos, y los ve en el escenario con su vocación”.



Sin tanto contacto con los participantes como quisiera, por las medidas de bioseguridad en las grabaciones, Acuña dice que esa cercanía se ha dado conociendo las historias de los niños y sus familias. “Uno va quedándose con todos ellos en el corazón. Lo mejor es que estos participantes son muy lindos, se acomodan muy fácil; por eso, todo el cuidado que se tiene no ha sido impedimento para emocionarse”.



Con este proyecto, Laura Acuña está estrenando horario y canal. Durante más de 15 años hizo parte de RCN en varios espacios; el principal, al lado de Jota Mario Valencia en el programa 'Muy buenos días'.



“Y siempre diré que fue una persona de la que aprendí mucho, un ser brillante en todos los sentidos, que sabía de todo. Culto, noble, generoso, me enseñó a afrontar situaciones con la actitud de quien asume lo que le pasa. Además, en sus pocos momentos desocupados, escribía o hacía novelas, siempre aprovechando cada segundo”.

Por eso, con la llegada de la emergencia, el año pasado, decidió no solo quedarse pendiente de los desayunos, los almuerzos, las comidas, los estudios y las necesidades de sus hijos, sino que se puso a estudiar en esos tiempos libres que se le aparecieron y que, como se dijo, no tendría después.



Además de hacer dos diplomados, montó su canal de YouTube, que ya había registrado, pero no movía, y comenzó a trabajar la propuesta de 'La sala de Laura Acuña', que se ve cada domingo a las 6 p. m.



“Arranqué con cero seguidores, y pronto ya fueron más 20.000. Y también pienso que hay cosas que se unen, que se esperan. Fue necesario aplazar su salida. Pero hay hechos que aparecen de forma orgánica, que se van dando. Llegó la compañía de Cristina Estupiñán (periodista de entretenimiento), y estamos muy contentas con lo que pasa, porque se ha nutrido el proyecto. Lo hacemos con libertad, con un punto de vista diferente en cada una de las entrevistas. No es un contenido usual y hemos crecido de la mano del programa”, dice.

Esta propuesta digital emplea a 20 personas; entre ellas, una que estuvo en 'Muy buenos días' y ahora, como cuenta Acuña, debido a la crisis, solo tiene este empleo. “También, hemos recibido un gran apoyo de los patrocinadores”.



Además, en sus diplomados, Laura Acuña –a quien, la verdad sea dicha, la cámara siempre ha amado– se dio cuenta de los problemas que tenía frente a ella.



“Uno nunca acaba de aprender, y es mucho lo que me han corregido. Nunca le había parado bolas a cómo salía, si me paraba bien o no. Venía de un programa de 15 años al que llegábamos todos recién levantados y éramos los compañeros de Jota, que era el centro. Pero ya con 'La sala' vi que había que mejorar, y lo que estudié me ha ayudado a tener otra expresión, porque incluso en una de las clases me vi diciendo ‘sí’ con la voz, pero no con mi expresión. Han sido varios ejercicios”.

Mamá feliz, Laura Acuña dice que desde que decidió tener hijos cambió radicalmente sus costumbres.



“Tuve los hijos cuando le bajé el ritmo al trabajo. Durante muchos años estuve laboralmente ocupada de domingo a domingo, haciendo tres programas, en campañas, en firma de autógrafos. Luego debí esperar un poco más por mi endometriosis, pero ahora todo es más planeado y con la fortuna de pasar mucho tiempo con ellos, porque además los días se van rápido, ellos crecen y uno se pierde grandes momentos”.

Helena, de 4 años, y Nicolás, de 3, no tienen ni idea de que su mamá es muy famosa. “Es que son los menos televidentes. Sí se dan cuenta de que la gente me saluda mucho, mejor, que los saluda a ellos, entonces, también les encanta decir ‘hola’ y hablar con las personas, aunque no tienen ni idea de por qué”.

