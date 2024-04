'Late night with the devil', la película de terror catalogada como la mejor de todas

LLa trama se desenvuelve en Night Owls with Jack Delroy , un programa de televisión emitido durante los años 70. En el marco de la noche de Halloween, los productores invitaron a June Ross-Mitchell para que explicara su libro ‘Conversaciones con el diablo’. En el set también se encuentran el psíquico Christou, y una joven invitada, quien sería poseída por un espíritu maligno durante la emisión.

La película fue dirigida por Cameron y Colin Cairnes. Su estreno en las carteleras de cine de Estados Unidos tuvo lugar el pasado 22 de marzo. Desde entonces, ha sido el largometraje mejor calificado en Rotten Tomatoes. El elenco está conformado por David Dastmalchian (Jack Delroy), Laura Gordon (June Ross- Mitchell), Ian Bliss (Carmichael Hunt), Georgina Haig (Madeleine Delroy). El 19 de abril estará disponible en la plataforma de películas de terror Shudder.

Según “ ‘Late Night with the Devil’, la película de terror con un extraño récord de taquilla y crítica que tienes que ver”, una reseña publicada en Hipertextual, la década en la que surge la trama es característica de guerras y protestas. Por lo que la violencia va a ser protagónica en muchas de las escenas de la película. El artículo también expone que una de las principales razones por la que surgen los problemas durante el espectáculo es por la codicia de su protagonista.

‘Late night with the devil’ se estrenó en el festival de cine SXSW (South by Southwest). Luego se proyectó en Fantasía Festival de Montreal, el Festival de Cine de Sydney, el Bifan de Corea, el Sitges, el Festival de Cine de Londres y el Toronto After Dark, comunica The Economic Times en su portal informativo.

Este medio también informa que recaudó 2.833 millones de dólares el primer fin de semana y obtuvo una puntuación de 100% por mucho tiempo en Rotten Tomatoes, luego bajó a 96%.

El largometraje ha presentado fuertes críticas, pues lo acusan de utilizar Inteligencia Artificial. Algunos internautas mencionaron que les parecía inaceptable que utilizaran estas herramientas en esta forma de arte.

Ante esto, los directores respondieron con el siguiente comunicado: “Junto con nuestro increíble equipo de diseño gráfico y de producción, todos los cuales trabajaron incansablemente para dar a esta película la estética de los años 70 que siempre habíamos imaginado, experimentamos con IA para tres imágenes fijas, que editamos más adelante y que finalmente aparecen como brevísimos intersticiales en la película”.