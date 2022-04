Leonor Villamizar tiene preferencia sexual por las mujeres en el mundo machista y atrasado de la época libertadora, cuando, incluso, no se valoraba lo femenino en la lucha por la libertad. Salvo nombres como Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos o Mercedes Ábrego, que alcanzaron a aparecer en la historia, muchas fueron olvidadas.



Estefanía Piñeres la representa. Hija única de una madre soltera, luchadora y gocetas, siempre aprendió a defenderse y a ser independiente.



Y en la ficción le llega este personaje que con sus hermanas, Carolina (Shany Nadán) e Isabela (María José Vargas) aceptan su destino, que es peligroso y alejado de la realidad de muchas de las de su generación, en la nueva telenovela de Caracol que empieza este 18 de abril, a las 9:30 p. m.



El asesinato de la mamá de las jóvenes es el detonante. Quedan con un padre que las cuida y las entrena en el manejo de armas y espionaje. El universo que viven es candente: la campaña libertadora en la zona de Santander como un eje importante de los hechos de independencia, y la venganza, de la que no se olvidan.



Las Villamizar aprenden no solo a manejar todo tipo de armas y a llevarlas consigo, sino a mandar mensajes escondidos en frutas para avisarles a los soldados dónde están los españoles, y a ir frecuentemente a las reuniones de la sociedad para oír, ver y saber qué pasa y cuáles son los verdaderos aliados de lado y lado.



La historia es de Mateo Stivelberg y Juan Carlos Aparicio y “nació hace unos cinco años, pero fue cambiando su concepto hasta que llegó a Las Villamizar”, cuenta Stivelberg.



Tuvo sus orígenes cuando hizo parte del equipo de 'La esclava blanca y se consolidó cuando estuvo en el 'Bolívar: el hombre, el amante y el Libertador'.

“Se trata de una ficción histórica porque tocamos aspectos y personajes reales: Antonia Santos, Simón Bolívar, Pablo Morillo son satélites en lo que les sucede a estas mujeres”, agrega.



Piñeres dice que cuando leyó el libreto entendió la importancia de mostrar esta historia con mujeres que no solo tenían libertades físicas (entrenadas para defenderse, herir y matar), sino también de pensamiento. Con su homosexualismo su familia no hace juicio de valores, pero tampoco participa en saber sobre su vida amorosa.

Sobre sus hermanas tiene una ventaja: conoce a una francesa que llega a América huyendo porque hacía parte de la corte de María Antonieta y “ella le abre la mente en términos del amor, hace que sea más desparpajada, que ponga sobre la mesa temas que no son tan fáciles de asumir”.

En su carrera no había tenido un personaje de una época tan lejana. Lo más “antiguo” que había hecho era 'El cartel de los sapos: el origen', que no ha salido al aire y se desarrolla en los años 60 y 70 del siglo XX.

Con Las Villamizar tuvo que asumir un vestuario que es mucho más pesado y da una gran sensación de formalidad, como se usaba en el siglo XIX, así como los peinados. Y el lenguaje, que es de la época.



Y también ver un poco más allá ese aspecto de lo público para el hombre y lo doméstico para la mujer, “pero hay algo importante y es que a lo largo de la historia, pese a que la mujer ha sido más oculta, es parte importante de muchos procesos: desde el apoyo emocional hasta la organización de las reuniones y de la agenda, la consecución de recursos y siempre con el oído atento”.



Su Leonor, agrega, tiene “la felicidad de ser libre de espíritu, y aunque tratan de domarla, no cede”.



Esfuerzo en la grabación

Shany Nadán fue Manuelita Sáenz en 'Bolívar: el hombre, el amante, el Libertador' y llegó con cierta ventaja sobre sus compañeras en cuanto a llevar el vestuario y los peinados, por haber participado en esta serie.



Pero se encontró con una novedad, que aplaude: “Es una serie desde la perspectiva femenina, en la que los roles masculinos están al servicio de los de las mujeres”.



Carolina es fuerte, al igual que sus hermanas, pero las tres se necesitan para sobrevivir. “Tenemos contrastes, somos complejas, sacrificamos nuestras necesidades por vengar la muerte de nuestra mamá y por la independencia, que es un bien mayor”.



Ya en familia, debe asumir ser “la líder, la protectora, la segunda mamá. Es responsable, disciplinada, una estratega increíble con un gran control emocional”.



En esta producción, que se grabó en Barichara y tuvo muchas complejidades porque, como dice Stivelberg, se han modificado mucho las construcciones y no es tan fácil hacer una serie de época con aviones pasando, participan grandes actores.



Entre ellos, Coraima Torres, Luis Meza, Rodrigo Poisón, Eloí Costa, Rafael Zea y Brian Moreno, entre otros. Stivelberg dirige con Herney Luna.



El amor se les aparece a estas mujeres, pero ellas tienen otras prioridades. “Deben estar muy concentradas siempre en su trabajo. Si las descubren, las matan, y arriesgan a toda su familia. Mirar para otros lados no es su opción, pero no quiere decir que no sientan”, agrega Nadán.



Stivelberg, que estudió cine y fotografía en Argentina durante cuatro años, volvió al país en el 2009 y empezó como asistente de dirección de 'Rosario Tijeras'. Luego hizo la película 'La rectora' y ha estado al frente de 'La ley secreta' y 'Siempre bruja'.

Hijo de David Stivel y de María Cecilia Botero, y nieto de Jaime Botero Gómez, dice que desde chiquito tenía claridad sobre su futuro. “Y sé qué significa venir de dónde vengo, lo que, de todas maneras, genera problemáticas porque la gente cree que a uno lo reciben por eso, sin darse cuenta de que ha dependido de mí sostenerme. Pero, además, venir de donde vengo incluye los conceptos de disciplina, rigurosidad y tomármelo en serio, como lo hizo mi padre y lo hace mi mamá en cada uno de sus proyectos”.



Decidió estudiar en Argentina porque quería ir a conocer el pasado de su papá. “Cuando él se murió yo era muy chiquito y en ese proceso entendí las razones por las que llegó a Colombia, que fue ligado a su parte laboral con el grupo de teatro El Clan Stivel”.



Fallecido en 1992, David Stivel fue un grande en su país, amigo y compañero de figuras como Norma Aleandro y Federico Lupi. “Cuando vino a Colombia, por un contrato, ya no se pudo devolver porque Argentina pasaba por la dictadura y regresarse significaba la cárcel o la muerte, pues era crítico de lo que sucedía”

.

En 'Las Villamizar' hay, tal vez, un poco de esa historia: tres mujeres se enfrentan a los verdugos de la Nueva Granada y a unos asesinos que las dejaron huérfanas muy niñas. Su lucha es por la libertad de un territorio y para sanar el dolor que les causó esa muerte.



