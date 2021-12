Antes de caer rendido a los estrenos con nieve y Papá Noel, las principales plataformas de streaming tienen una receta que apuesta por el drama, la comedia, un poco de ciencia ficción y hasta documentales. Aquí tenemos algunos de los estrenos de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus y Star+, que vale la pena ver en este fin de semana.

Imperdonable

Sandra Bullock logró uno de los mayores éxitos de Netflix hace un par de años con la película Bird Box y ahora quiere volver a llamar la atención en esta plataforma con la película Imperdonable, en la que la actriz decide meterse de lleno en el drama.



Ruth Slater (Bullock) trata de reintegrarse en la sociedad tras cumplir una condena en la cárcel. Pero eso tarea no será fácil y lo único que le queda es tratar de recomponer los lazos con una hermana que tuvo que abandonar.



La producción tiene una carga de melodrama intenso y está inspirada en una serie de televisión británica. También actúan Viola Davis, Rob Morgan y Vincent D’Onofrio.

And Just Like That...

Muchos estaban esperando esta miniserie derivada del éxito Sex and the City. Las nuevas aventuras de la columnista de sexo Carrie Bradshaw reaparecen con un aire más maduro y arriesgado. Ahora la protagonista y sus entrañables amigas encaran un nuevo ciclo de su madurez con un desparpajo un poco más moderado y nuevos personajes.



Sarah Jessica Parker regresa con el ímpetu que la hizo famosa en la producción original y afronta un panorama social diferente en la nueva narrativa. And Just Like That...está disponible en HBO Max.

Encounter

Malik (Riz Ahmed) y sus hijos tratan de escapar de una amenaza global. Foto: Amazon Prime Video

Historias acerca del fin del mundo han tomado una relevancia impresionante ante situaciones como la pandemia y los conflictos políticos en el mundo, pero en el caso de esa película ese tema da un giro impresionante. Protagonizada por Riz Ahmed y Octavia Spencer, la trama gira en torno a un soldado que regresa a casa a visitar a sus dos hijos, pero todo se complica cuando una amenaza extraterrestre pone en peligro a toda la humanidad.



Acción, un poco de ciencia ficción y el drama de un padre tratando de reconectar con los suyos, configura la esencia de esta producción que está muy pendiente de los conflictos de sus protagonistas y de otros temores que afloran durante un tensionante viaje por la supervivencia. Ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video.



(Puede leer: En ‘Encounter’ un padre y sus hijos afrontan el fin del mundo)

Bienvenidos a la Tierra

Will Smith se quita por un rato su traje de estrella de cine, para convertirse en el testigo de un extraordinario recorrido por el mundo y buscar nuevas maravillas: desde lugares exóticos, hasta volcanes que rugen en silencio y desiertos que dan evidencia de vidas casi imperceptibles. Smith acompaña a un grupo de científicos en esta serie documental producida por National Geographic y que se puede disfrutar en la plataforma de streaming Disney Plus.

Nasdrovia

Edurne y Julián son dos exitosos abogados que, en plena crisis de los 40, deciden abandonar sus carreras y abrir un restaurante de comida rusa al que nombran Nasdrovia. Desafortunadamente, la calidad del restaurante es tan excepcional que el lugar se convierte en el favorito de la mafia rusa.



Esa es la trama que desarrolla esta comedia de enredos, gastronomía y acción española, en la que se analiza la crisis de la edad madura y los riesgos de algunos cambios radicales en la vida. Ya se pueden ver los seis episodios de la primera temporada en Star+

Otras opciones

También se puede ver Los enviados. Se trata de un thriller de acción que cuenta la misión de dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo del Vaticano encargado de comprobar y estudiar milagros de potenciales santos, que son enviados a México para constatar presuntas sanaciones milagrosas de otro clérigo conocido por realizarlas en un psiquiátrico.

Protagonizada por Luis Gerardo Méndez y dirigida por Juan José Campanella (El secreto de sus ojos). Se estrena el 12 de diciembre en Paramount+.

Asimismo, se puede ver Swang Song. Ambientada en un futuro cercano, la historia ofrece un viaje poderoso a través de los ojos de Cameron (Mahershala Ali), un esposo y padre amoroso diagnosticado con una enfermedad terminal a quien su médico (Glenn Close) le presenta una solución alternativa para proteger a su familia del dolor.

‘Swan Song’ explora hasta dónde puede llegar la ciencia para lidiar con el duelo y la pérdida. Está disponible en Apple TV+.

También Starzplay tiene disponible Malayerba. La historia se enfoca en tres amigos deciden emprender en el mercado legal de la marihuana en Colombia y todo parece perfecto para una historia de crecimiento, sin embargo, todo se complica cuando una ambiciosa periodista pone el ojo en la empresa y descubre que hay un oscuro pasado detrás de la famosa semilla y producto que ofrecen los protagonistas.

Cultura

@CulturaET