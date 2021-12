Secuelas, precuelas y esperados estrenos como El señor de los anillos (The Lord of The Rings) hacen parte del panorama de las series que pretenden robarse la atención de la audiencia en el 2022.

Ya se espera con ansia el estreno de House of the Dragon (derivada de la famosa Game of Thrones) y que todavía tiene en ascuas a los fanáticos. “Se verá en el 2022”, prometieron sus productores. También espera una avalancha de producciones del universo Marvel y de DC Cómics al igual que más del mundo de Star Wars, clásicos ochenteros y hasta versiones en acción real de violentos videojuegos.



House of the Dragon cuenta la historia de los Targaryen, antepasados de la famosa Danerys de Game of Thrones, pero 200 años antes de la guerra por el Trono de Hierro. Se verá por HBO Max



También llegará desde el 2 de septiembre de 2022 la serie de El señor de los anillos, que costó (solo en su primera temporada más de 400 millones de dólares) y que se convierte en la apuesta más fuerte de Amazon Prime Video, que despide a un 2021 con el éxito de La rueda del tiempo, otra serie de mística y guerreros.

Un poco de escándalo

Anne Hathaway y Jared Leto, dos de los rostros más conocidos de Hollywood, son los protagonistas de la esperada serie de Apple TV+ WeCrased, el título elegido para contar la historia real de los escándalos financieros que rodearon a la compañía de oficinas de 'coworking' WeWork, el ambicioso ascenso y la caída inevitable de una de las 'startups' más valiosas del mundo.



Asimismo, llegará a las pantallas Pam y Tommy, acercad el amor, la polémica y hasta un videp porno casero que generó la relación de la actriz Pamela Anderson, y Tommy Lee, batería de Mötley Crüe, que se casaron en 1995 tras 96 horas de noviazgo. La serie se estrena el 3 de febrero, con Lily James y Sebastian Stan, en los papeles principales. Se verá por Star+.



Un aire ochentero y nostalgia nueva

GremliNs: Secrets of Mogwai, de HBO Max es una precuela de la archifamosa película Gremlins (1984), que se remonta al Shanghai de 1920, donde un Sam Wing de 10 años (el viejo personaje que aparece en las películas originales), conocerá al Mogwai Gizmo. Serán 10 episodios de 30 minutos.



Netflix también traerá de vuelta una nueva versión de la telenovela mexicana Rebelde, que se estrenará el próximo 5 de enero. Es una nueva historia, alrededor de la música y las experiencias e la juventud, que tendrá como protagonistas a la actriz mexicana Lizeth Selene y con la brasileña Giovanna Grigio.

Nuevas temporadas

Escena de la serie 'Euphoria', protagonizada por Zendaya (derecha). Foto: HBO

Una de las producciones que está causando expectativa por su regreso es Euphoria, protagonizada por Zendaya, pero con una mirada más cruda acerca de ciertas experiencias en la juventd. Se estrena el 10 de febrero.



También se espera la quinta temporada de The Crown (con Imelda Staunton como la reina Isabel II); así como el cuarto ciclo, que estaría estrenándose a mediados del año. A la par con Los Bridgerton, que estrenará nueva etapa el 25 de marzo en la misma plataforma de contenidos.

Star Wars, DC Cómics y Marvel

Estas creadoras de megaentrenimiento también tienen lo suyo. Disney Pus apostará por Obi-Wan Kenobi, serie inspirada en las aventuras del personaje de Star Wars, con Ewan McGregor y Hayden Christensen (aún no han revelado la fecha, pero se verá en el 2022)-



HBO Max le apuesta a El pacificador (estrena el 13 de enero), con John Cena y el director James Gunn implicado en el proyecto de DC. Mientras que Marvel tiene como cartas ganadoras a Moon Knight, con Oscar Isaac; Ms. Marvel, previstas para finales del año nuevo y She Hulk, protagonizada por Tatiana Maslany.



