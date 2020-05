Cinco series clásicas para un reencuentro virtual en la cuarentena 

La cuarentena mundial ha llevado a que estrellas de algunas de las series más famosas de la televisión se den cita con su cámara de video y sus dispositivos móviles para conversar, recordar anécdotas y ayudar en estos tiempos de pandemia

El propio Will Smith convocó a sus compañeros de la comedia ‘El príncipe del rap’, siguiendo la idea que tuvo el actor John Kransinsky, quien logró reunir a los actores de la serie 'The Office' y crearon un episodio de buenas noticias cuando el coronavirus comenzaba a golpear fuertemente en el mundo.





Lo mismo pasó en la serie web 'Stars in the House', que invitó a las estrellas de la serie 'Melrose Place' a una charla, que a su vez, buscaba fondos para los actores sin trabajo durante el confinamiento, La cosa no paró ahí ya que otras producciones como La niñera, 'Parks and Recreation',' Community' y 'Glee' replicaron la dinámica.



De hecho, también estrellas de películas tan famosas también se unieron a esta iniciativa 'Regreso al futuro', 'Los Goonies' y hasta los protagonistas de' Contagio' (la película de 2011 que consiguió una relevancia impactante ante la situación mundial), encendieron sus cámaras y computadores para conversar y, en el caso de la última, llamar la atención frente a los cuidados y dinámicas contra el coronavirus.



De hecho, ¿no sería el momento de que las estrellas de Star Wars o los protagonistas del universo cinematográfico de Marvel hagan lo suyo?



Así como 'Friends', 'Los Soprano', los agentes de 'Archivos Secretos X' o hasta 'Los Simpson'… Es solo una sugerencia.



Pero mientras, la nostalgia, la buena vibra y el reencuentro sigue creciendo, aquí les ofrecemos unas propuestas específicamente de series que bien podrían unir a sus protagonistas en una conversación o en una lluvia de anécdotas para estos días de encierro. También invitamos a los lectores a que nos cuenten sus propuestas enriquezcan este pequeño grupo movido por un poco de nostalgia y emoción.

Los años maravillosos

Kevin y su familia hicieron historia. Foto: ABC

Asimismo, una cita virtual con los protagonistas de Los años maravillosos, sería un bálsamo de nostalgia, sobre todo para una generación de la décadas de los 90 y 80, que vieron crecer al pequeño Kevin y sus amigos, mientras la sociedad estadounidense enfrentaba cambios y episodios de la historia cruciales.

Seinfeld

'Seinfeld', una de las comedias más populares de los años 90. Foto: NBC

Las aventuras de ese grupo de amigos disfuncionales en la serie que “no trataba acerca de nada”, pero que se convirtió en un clásico instantáneo que se estrenó en 1989 y se despidió en 1998, transformando el humor televisivo en Estados Unidos.

V: la batalla final

En la serie un grupo de humanos se rebelan contra alienígenas. Foto: NBC

Para los fanáticos de la ciencia ficción y ahora que hasta se habla de muchos avistamientos de ovnis, que mejor que recordar (con algo de tensión, claro) a esta producción que hablaba de la aparición de una raza de alienígenas en la Tierra que llegaron en son de paz, pero encerraban un secreto devastador. La serie cumplió 35 años.

Los magnificos

La serie Los magníficos fue na e las más vistas en Colombia en los 80. Foto: NBC

Aunque ya no está su líder Anibal (George Peppard) una cita virtual con sus protagonistas podría colapsar la red, ya que se trató de una series que nadie se perdía en Colombia y que convirtió en estrella internacional a Mr T, mientras contaba una serie de aventuras de un grupo de exsoldados que ayudaban a los débiles y que en realidad fueron un fenómeno de acción familiar, pues aunque se disparaban montones de balas nunca hubo un muerto en los episodios.

¿Y por qué no Game of Thrones?

Daenerys (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington)podrían reencontrarse a través de más recuerdos de sus actores. Foto: Cortesía HBO

Sería interesante el reencuentro de una de las series más famosas y cuyo final causó revuelo para muchos . Ver en que andan los guerreros de mil batallas en la ficción en esta lucha contra un virus que está cambiando muchas cosas en el mundo. Y de hecho podrían contar secretos o detalles de la serie.



