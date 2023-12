Series para ver / Columna 'El otro lado', de Ómar Rincón

Disney+. Imperdible el docurreportaje Amén: Francisco responde, sobre cómo el papa se la juega toda ante jóvenes que aman a Dios, pero descreen de la Iglesia y pecan épicamente. Y una muy buena con misterio y retrato de los paranoicos reyes de lo digital que es Asesinato en el fin del mundo.

AppleTV+. Ted Lasso es infaltable por divertida, sagaz y amorosa. The Morning Show nos justifica la miseria de los egos periodísticos.



Prime Video. Swarm significa ‘enjambre’, ‘nube’, ‘multitud’, ‘manada’. Swarm se anuncia así: “Asesinato. Sexo. Música. Esto no es una obra de ficción”. Lo cierto es que tiene todo: comedia, horror, suspenso. ¿De qué va? De la rara y extraña obsesión por una estrella pop.



Serie Nada con Luis Brandoni (izquierda) y Robert de Niro Foto: Star+

Star+. Hay dos series argentinas divertidas y jugosas en humor cínico, clasista y culturoso: Nada y Terapia Alternativa. Mis amigos recomiendan con ánimo y emoción El oso y Only Murders in the Building. Y mis estudiantes, How I met Your Mother. A algunos les fascina El encargado en clave comedia thriller.

Selena Gómez se une a Martin Short y Steve Martin en Only Murders in the Building. Foto: Star+

HBO. No son mis favoritas, pero sí las de la mayoría: Succession, sobre todo la cuarta temporada, donde se ve la decadencia moral de los dueños de los medios y el poder; The Last of US sobre eso de sobrevivir a la catástrofe y como lo humano es lo que salva; Irma Vep o cuando una actriz confunde entre su real ser y el personaje que representa y todo se sale de la normalidad.



Popular es The White Lotus, sobre cómo pasar vacaciones en sitios alucinantes para resolver los traumas propios; soy fan de la segunda temporada, pero la mayoría gusta de la primera. No está mal Tokio Vice. Y de culto y que no se pueden dejar de ver, Estación Once, maravillosa sofisticación existencial, y Barry, que según los que saben de series es una de las mejores de todos los tiempos. Barry es un antiguo militar depresivo convertido en sicario que se reconvierte en actor.

Netflix. La Mesías mezcla un grupo de música pop cristiana, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso, el yugo de una madre con delirios mesiánicos y el Opus Dei... o sea, hay escándalo y mucho pecado. Painkiller nos cuenta las crisis de opioides en los Estados Unidos, pone el ojo en las farmacéuticas y su deseo de ganar dinero haciéndonos adictos. Beef,que habita las gloriosas relaciones basadas en la enemistad.



En lo clásico no puedo dejar de recomendar mis preferidas: las filosóficas para comprendernos en este mundo como Atlanta, After Life, Black Mirror, Bojack Horseman, Love, Death and Robots, Ricky and Morty, The Midnight Gospel, La cantina de medianoche y las sublimes The Crown y Peaky Blinders. Mándeme sus series recomendadas a orincon61@hotmail.com y... feliz Navidad... y encuéntrese en las historias.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

​orincon61@hotmail.com