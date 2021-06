Estas son cuatro series para ver en la nueva plataforma HBO Max

¿Qué pasó con Kaley Cuoco, la famosa Penny de The Big Bang Theory? ¿Por qué Elmer Gruñón ya no porta la escopeta con la que perseguía a Bugs Bunny? Y ¿qué hizo que Ridley Scott, director de películas de culto como Alien: el octavo pasajero y Blade Runner, le diera una nueva oportunidad a la ciencia ficción?

Esta serie de interrogantes se podrá responder en la plataforma de streaming HBO Max, ahora que se lanza en Colombia el próximo martes. La propuesta llega a ser parte de la batalla por las audiencias de televisión digital en la que también están Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus y Paramount+, entre otras.

Pero a la vez asegura la disposición de contenidos de ‘alta gama’ nacidas de la famosa cadena de televisión estadounidense HBO como Game of Thrones, Los Soprano o Big Little Lies; sumado a sagas cinematográficas como El señor de los anillos, Harry Potter o Matrix y contenidos de Warner y Cartoon Network.



Aunque, cabe decir que lo que puede llamar mucho la atención de los nuevos consumidores de este servicio de streaming está en el apartado de Max Originals, que agrupa las nuevas producciones de la plataforma y responde a esas preguntas antes expuestas.



Kaley Cuoco es la azafata de vuelo Cassandra Bowden. Foto: HBO MAX

Como en el caso de Kaley Cuoco, que tras ser una de las estrellas de The Big Bang Theory, ahora encontró una manera de reinventarse con The Flight Attendant, una mezcla de thriller y comedia en la que la azafata Cassandra Bowden amanece en un hotel con un cadáver a su lado y trata de resolver el misterio.Esta es una de las apuestas más interesantes de HBO Max no solo por el cambio de registro de la protagonista, sino porque ofrece un escapismo muy sólido para el espectador.

Con un giro radical, también se estrena de una nueva versión de la serie animada Looney Tunes. Un reencuentro para los nostálgicos que crecieron con Bugs Bunny, Piolín y el pato Lucas, pero ahora rediseñado un estilo menos violento y sin alusiones de tipo machista como las que le criticaron al zorrillo Pepe le Pew, uno de sus personajes de antaño, que estaba perdidamente enamorado de una gata y que fue acusado de acoso. Será interesante ver el resultado.





Bugs Bunny regresa un poco más calmado. Foto: HBO Max

Como también lo será ver, ahora sí con toda la tranquilidad del caso y los spoilers en las redes sociales, la reunión de los protagonistas de la comedia Friends, otro abrazo afectuoso al valor de las ficciones del pasado y sus protagonistas. Un bocado exquisito para los incondicionales de la serie que no tienen miedo a ser testigos del paso del tiempo de sus ídolos.



Poster oficial del reencuentro de los personajes de 'Friends'. Foto: HBO Max

Pero una de las producciones que puede generar mayor expectativa es Raised by Wolves, dirigida por Ridley Scott y que se convierte en una de las series más ambiciosas (tanto en su forma como en el fondo) acerca de robots, humanos y creencias religiosas en un contexto postapocalíptico.



Amanda Colin protagoniza la profunda serie de ciencia ficción Raised by Wolves, Foto: HBO Max

Al igual que 30 monedas, un viaje enloquecido a las entrañas del mal, dirigido por el español Álex de la Iglesia, en el que el juegan en equilibrio perfecto los exorcismos, la acción, el universo de las extrañas fantasías del escritor H. P. Lovecraft y hasta la traición de Judas a Jesús, en una narrativa desquiciada, emocionante y polémica. HBO Max llegó con toda.

