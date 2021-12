Hay una reactivación de la épica, un recuerdo de fama y escándalo y un gran trazo de ciencia ficción en la poderosa apuesta es poderosa de la página más popular del mundo del entretenimiento en la web: IMDB. Estas son las propuestas imperdibles de 2022.



House of the Dragon

Luego del éxito de Game of Thrones, sus fanáticos quedaron con ganas de más historias de poder, batallas y esa magia que exploraba la saga del escritor George R.R. Martin. Tras varias especulaciones y hasta la cancelación de un primer piloto, HBO Max estrenará en el 2022 (No se ha anunciado fecha oficial)



Basada en la novela “Fire and Blood" de George R.R. Martin y con rostros como los de Emma D’Arcy, Matt Smith o Steve Toussaint, el argumento se sitúa trescientos años antes de ‘Game of Thrones’ y el hilo conductor es la historia de la Casa Targaryen y sus orígenes

El señor de los anillos

El 2 de septiembre próximo se estrenará la serie más ambiciosa y cara de Amazon Prime Video, lo que calmará un poco los rumores y la tensión de los seguidores de la saga literaria y cinematográfica. Lo de la serie es un proyecto de gran envergadura que ha tenido ciertas pausas, pero que ya tiene lista su primera aventura, ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, la Edad Oscura, período anterior a lo acontecido tanto en ‘El Señor de los Anillos’ como ‘El hobbit’.

El realizador español J.A. Bayona, famoso por El orfanato será el productor ejecutivo y tiene la dirección de los dos primeros capítulos de la temporada inicial. La serie de El señor de los anillos tuvo un presupuesto superior a los 400 millones de dólares en su primera temporada, lo que la ubica (hasta ahora) en la producción más cara de la televisión y el universo del streaming.



Pam & Tommy

La turbulenta vida amorosa de la actriz Pamela Anderson y del baterista de la banda Motley Vrue, Toomy Lee, se convertirá en una serie para la plataforma de Streaming Star+ y es otro de los proyectos más esperados del 2022.



Precisamente, ya se sabe que se estrenará el próximo 2 de febrero con un episodio cada semana. La actriz de la famosa serie Guardianes de la bahía consiguió la atención mediática gracias a una relación tóxica, poderosa y no exenta de escándalos sexuales y grabaciones íntimas. La ficción contará con la participación de la actriz Lily James (famosa por la película Yesterday) y Sebastian Stan (Falcón y el soldado del invierno).

The Sandman

A finales de septiembre de este año Netflix lanzó un adelanto de esta producción inspirada en los cómcs escritos por Neil Gaiman. The Sandman, narrará los conflictos de bien y el mal a través de Morfeo (Tom Sturridge), conocido como el Rey del Sueño, que afronta grades retos y errores, que son efecto de su propia existencia. Aunque no hay fecha de estreno, se sabe que la serie llegará pronto y tendrá una temporada de once episodios.

The Last of Us

The last of us Foto: HBO MAX

Tras aparecer como un videojuego, ahora HBO Max le ha dado forma de serie y hay una gran expectativa acerca del resultado. IMDB la considera una apuesta grande de la plataforma y, posiblemente, la consagración de Pedro Pascal como protagonista de proyectos ambiciosos en la televisión, tras su paso por The Mandalorian y Game of Thrones.



La trama gira en torno a una epidemia que convierte en caníbales a los infectados y propone un peligroso viaje de un contrabandista llamado Joel (Pascal) y una adolescente llamada Ellie (Bella Ramsey). Ambos estarían implicados en una posible luz de esperanza para acabar con el virus que tiene diezmada a la humanidad, No hay fecha de estreno, pero se dice que llegara a HBO Max a finales de 2022.



