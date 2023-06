El fin de semana va a estar cargado de polémica, de una radiografía de una estrella que comenzó siendo puro músculo y llegó a ser gobernador de California en Estados Unidos. Asimismo, habrá espacio para descubrir los secretos más oscuros de una familia amada en la televisión o reencontrarse con un hombre que tiene que volver a su pasado de bailarín de striptease; al igual que una comedia acerca de la eterna búsqueda del amor.

The Idol

The Weeknd es protagonista de este crudo retrato del mundo de la música. Foto: HBO Max

La serie que desarrolló el cantante The Weeknd tiene todo para no pasar inadvertida. Sexo, drogas, pop y drama autodestructivo. Todo gira en torno a Jocelyn una estrella de la música que trata de encontrar el equilibrio mientras experimenta con los excesos. La serie se estrena el domingo, a las 8 p.m. por HBO y su plataforma de streaming HBO Max.



Con amor

Ya está disponible en Prime Video la segunda temporada de la serie, que es una comedia que se centra en la historia de los hermanos 'Lily' y 'Jorge', quienes tienen la misión de buscar el amor verdadero, en un contexto de inclusión y mucha emotividad durante esa travesía. En este ciclo la familia y amigos se enfrentarán a retos del destino que los pondrán a prueba todo el tiempo.



Arnold

Schwarzenegger en una escena de 'Fubar.' Foto: Netflix

Tras el estreno de Fubar, la primera serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger para Netflix, ahora esa plataforma de streaming ya tiene en su catálogo un documental que sigue la vida del fisiculturista que soñó con ser estrella de cine y llegó a convertirse en gobernador del estado de California y el inolvidable Terminator.

Empieza el baile

Esta película argentina es una road movie (filme que tiene como escenario un viaje en carretera) que cuenta el recorrido de una pareja famosa de tango que con los años ha pasado el olvido. Carlos vive en España y Margarita sobrevive en Argentina. Un giro en la rutina los llevará a reencontrarse y configurar un cambio magistral en el que podría ser el último episodio de su vida. Se puede ver en Star+.

Magic Mike: el último baile

Mike Lane fracasa en un negocio y tiene que volver a los escenarios de striptease, pero esta vez en Londres acompañado de una dama de la alta sociedad. Lejos de configurar la típica tensión de clases, los protagonistas destilan una química muy honesta (Channing Tatum y Salma Hayek), que salva a esta historia de baile y seducción de ahogarse. Es una apuesta de fácil digestión que se puede ver en HBO Max.

