The Last of Us, la serie que cada fin de semana genera debates y muchos aplausos, está lista para un nuevo episodio y podría ser el ejemplo de esa frase coloquial: ‘No hay quinto malo’, todo parece indicar que sí.

Precisamente eses capítulo se podrá ver este viernes en HBO Max, a las 9 p.m. para no competir con la emisión del Super Bowl en la plataforma. El domingo se podrá ver en HBO, a la misma hora. En esa parte de la narrativa Joel y Ellie tendrán que decidir si un incómodo reencuentro podría jugar a su favor o en contra.

You

Llega la cuarta temporada de esta serie (en realidad es la primera parte de ese ciclo, con cinco episodios) en la que Joe está tratando de comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero los viejos hábitos de su doble vida, no pueden estar tanto tiempo a la sombra. Regresa la polémica y adictiva producción de un asesino que revela una máscara de amabilidad. Se especula, podría tener dos temporadas más. Está disponible en Netflix.



Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft

Un documental sobrecogedor, que además está nominado al Óscar este año, en el que se reconstruye la vida de la pareja conformada por Katia y Maurice Krafft, quienes compartían un amor incondicional por los volcanes. En su ejercicio científico se encontraban cara a cara con la lava y las erupciones, llegado hasta un desenlace impactante. Está en Disney+.



Farzi

Es interesante tener acceso a series de otros países, a miradas diferentes y estilos que pueden marcar una diferencia al asumir el reto de géneros como el thriller policíaco, el drama o la acción. Claramente, esta serie es un buen ejemplo de esa alternativa. La trama gira en torno a Sunny, quien termina enredado en el mundo de la falsificación de billetes y e Michael, un policía que está tratando de frenar ese delito en India. Se puede ver en Prime Video.



At Midnight

At Midnight tiene al actor mexicano Diego Boneta como protagonista. Foto: Paramount+

Alejandro (Diego Boneta) trabaja en un hotel y por cosas del destino conoce a una actriz, Sophie, con quien no imaginaría tener un romance. Sin embargo, una crisis la lleva a dejarse llevar por los encantos del latino que le ayuda a sobrellevar su tristeza y el duro rodaje de una película. Una historia de amor en un filme familiar que tiene un cierto halo de estética clásica. Está disponible en Paramount+.

