Las series imperdibles para este 2024

El 2024 será el año de Cien años de soledad, la serie inspirada en la obra homónima del nobel de literatura Gabriel García Márquez y que se perfila como la producción más ambiciosa de Netflix en América Latina, bajo la dirección de la realizadora colombiana Laura Mora (Los reyes del mundo) y el argentino Álex García (The Witcher).

Un gran preámbulo (del que no se tienen por ahora más detalles) y que se sumará a la adaptación del cómic de ciencia ficción El Eternauta, protagonizado por Ricardo Darín, de Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.



El bichito de la televisión también le ha vuelto a picar a Steven Spielberg, que este año presentará otro drama bélico (tras el éxito de Band of Brothers y The Pacific): Masters of the Air, protagonizada por Austin Butler. Una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial que se estrenará en Apple TV+ y que adapta una novela de Donald L. Miller, centrada en los miembros del 100 Grupo de Bombardeo estadounidense.

Serán nueve capítulos dedicados a homenajear a una unidad que ayudó a derrotar a la Alemania nazi. Se estrena el 24 de enero.

Sofía Vergara es coproductora de ‘Griselda’ junto al productor de ‘Narcos’, Eric Newman. Foto: Netflix

Otra historia que tendrá toda la atención de la audiencia este año será Griselda, una producción de Netflix con Sofía Vergara como Griselda Blanco, creadora de uno de los carteles más rentables de la historia en el Miami de los 70 y 80.

La ‘Viuda Negra’, como era conocida la matrona de la mafia colombiana, fue una de las criminales más implacables de su época y se llegó a decir que hasta Pablo Escobar le tenía mucho respeto a Blanco. Esta propuesta de la plataforma de streaming implica también un reto para Vergara, que deja a un lado su perfil de actriz de comedia para dar paso a un registro más dramático e intenso, en el que se podrá ver a la actriz desarrollando a una antagonista cruel. Llegará el 25 de enero.

Siguiendo con la marca colombiana, pero más amable o nostálgica, este año también se espera el estreno de una nueva historia basada en la famosa telenovela Yo soy Betty la fea.



La trama girará en una experiencia familiar como madre de Betty en el presente.

“Siento que el desafío es el mismo ahora, ya que Betty tiene que estar a ese nivel, en el contexto en que estamos viviendo, en las circunstancias actuales y creo que eso no lo hemos perdido de vista y se está cuidando mucho”, adelantó en una entrevista el año pasado su protagonista Ana María Orozco.



Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en la nueva versión de 'Betty'. Foto: Hernán Puentes

En un giro radical en el tipo de narrativas, este 2024 se podrá ver a Jodie Foster en HBO y HBO MAX en True Detective: tierra nocturna, en una mezcla de suspenso con cierto aire inquietante que se ambienta en Ennis (Alaska), el escenario en que seis hombres desaparecen sin dejar rastro y eso lleva a que las investigadoras Liz Danvers (Foster) y Evangeline Navarro (interpretada por la campeona de boxeo Kali Reis) a tratar de resolver el misterio. La nueva narrativa de la saga de True Detective se estrenará el 15 de enero.

True Detective, la cuarta temporada cuenta con la actriz Jodie Foster (derecha) y Kali Reis. Foto: HBO MAX

Tampoco podía faltar el universo extendido de Star Wars, que traerá las series Star Wars: Skeleton Crew y The Acolyte, esta última protagonizada por Dafne Keen (quien se dio a conocer en la película Logan y en la serie His Dark Materials). Las nuevas propuestas se verán en Disney+.



Esta misma plataforma estrenará la trama de Marvel Echo, que en cinco episodios contará la lucha de Maya López (Alaqua Cox) mientras es perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk, ‘Kingpin’ (villano que aparece en Daredevil). Cuando el viaje la lleva a su hogar, debe enfrentarse a su propia familia y legado. Estará disponible completa desde el 10 de enero.

La serie 'Echo' cuenta la historia del origen de Maya López. Foto: Disney+

Prime Video también estrenará la cuarta temporada de The Boys, su irónica mirada al mundo de los superhéroes.



Este año también le dará la bienvenida a lo nuevo de David Benioff y DB Weiss (artífices de Game of Thrones) que traen una adaptación de la novela de ciencia ficción The Three-Body Problem (de Liu Cixin), primera parte de una trilogía que trata sobre el primer contacto de la humanidad con una inteligencia extraterrestre. Esa propuesta se estrenará en Netflix. Habría que sumar la segunda temporada de House of the Dragon, de HBO.

Así como The Penguin, serie derivada del filme The Batman (2022) también para HBO Max. Otro esperado estreno es la biografía de uno de los modistos más importantes de la historia mundial de la moda con Cristóbal Balenciaga, protagonizado por Alberto San Juan para Star+, el 19 de enero.



El productor y cineasta coreano Park Chan-wook (recordado por Oldboy y Decision to Leave) dirigirá a Robert Downey Jr. en The Sympathizer, un thriller de un espía comunista mitad francés, mitad vietnamita, durante los últimos días de la Guerra de Vietnam. También hace parte de este proyecto el director brasilero Fernando Meirelles (Ciudad de Dios). En realidad este 2024 viene cargado de historias y de tramas arriesgadas y ambiciosas.



EFE