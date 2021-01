Las series del 2020 / El otro lado

El 2020 nos encerró y obligó a ejercer la adicción televisiva y tuvimos mucho tiempo y disculpas para ver de todo, y cada uno construyó su cielo de series, este es el mío.

Unorthodox (Poco ortodoxa) cuenta una historia poderosa de una joven judía que busca liberarse de una vida fundamentalista y extremista religiosa, huye de Nueva York y comienza otra vida en Berlín. Contundente, compleja y maravillosa. Uno no deja de sorprenderse en sus 4 capítulos. Aquí bastaron 4 capítulos para contar. Y, además, aprende mucho sobre esas otras vidas que habitamos cuando somos prisioneros de las religiones.



Gambito de dama me sorprendió porque logró encantar a partir de algo que es muy complejo y aburrido para los mortales como yo, que es el ajedrez. Ocho capítulos maravillosos en historia, vestuario, actuaciones, relatos y guerras frías entre rusos y gringos, entre machos y mujeres. Uno de sus poderes para seducir es la actuación y la pinta de Anya Taylor-Joy: contundente y convincente.



Borgen es vieja, del 2010: una serie danesa de la televisión pública (¡lo que puede hacer la televisión pública!), pero en Colombia apareció en el 2020 por Netflix y simplemente es espectacular. Es la historia de una mujer que se convierte en primera ministra y nos cuenta de qué va la democracia, la política y la comunicación política. Todo muy impactante por el realismo cínico de la política y las soberbias actuaciones. Finalmente, una clase de comunicación política.



The Undoing es la clásica de suspenso psicológico propio del misterio gringo. Según el mainstream de Hollywood y las series, en cada gringo hay un psicópata en potencia. Rara esta desconfianza criminal de la ficción gringa en sus ciudadanos. Y esa confianza ciega del relato en que son los mejores policías del mundo. Lo mejor es Nicole Kidman, los escenarios, los juegos de clase, los recovecos del misterio. Se deja ver con gracia.



The Midnight Gospel es una fascinante serie de animación para adultos que en clave de comedia cuenta de manera exuberante las paradojas irónicas de la vida.



La serie sigue al spacecaster Clancy, que posee un simulador de multiversos. Mediante este, él viaja a través de mundos a punto de sufrir sus propios apocalipsis, con el objetivo de entrevistar a sus habitantes para su spacecast, y así mejorar espiritualmente.



Se parece mucho a la vida real y nos pone a pensar en nuestro mundo.



El robo del siglo sería la serie made in Colombia. Aquí el misterio se vuelve comedia. En nuestra realidad todo es un chiste. Pero funcionó y bien y gustó. Para el recuerdo se trata de contar la historia del robo al Banco de la República en Valledupar en 1994. Otra de las épicas delincuentes que nos habitan.

Y, finalmente, sorprende que en toda América Latina Yo soy Betty la fea y Escobar, el patrón del mal siempre estén entre los primeros 10 programas vistos en Netflix.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que puede leer: