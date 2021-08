Las series de septiembre, llenas de "actorazos"

Septiembre llega con series tan variadas como apetecibles; basta decir que las protagonizan "actorazos" como Christian Slater, Alec Baldwin, Jeff Daniels, Maura Tierney, Oscar Isaac o Jessica Chastain, a los que se suma el director español Alejandro Amenábar con su debut en las series con "La Fortuna".



En esta miniserie de seis capítulos, Amenábar ha "embarcado" un reparto internacional, encabezado por Álvaro Mel, Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc, por la parte española,y los americanos Stanley Tucci y Clarke Peters, además de la impresionante actriz británica T'Nia Miller.

Veremos a otros grandes actores en series como "American Rust", "Dr. Death", "Secretos de un matrimonio" (HBO), "Al borde" (Netflix) o "American Horror Stories" (Disney+), derivada de la imbatible "American Horror Story", entre un buen puñado de ofertas; eso sin olvidar el estreno de la quinta temporada de "La casa de papel" (Netflix), que acabará en diciembre.

Más terror, pero en píldoras

La serie, derivada de "American Horror Story", tendrá siete episodios con una historia de terror diferente en cada uno de ellos.



Creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, cuenta con parte del reparto habitual en las producciones de Murphy, con estrellas como Sierra McCormick, París Jackson y Merrin Dungey.



En septiembre llega también a Amazon Prime Video esta comedia dramática ambientada en Francia en los años sesenta; ocho episodios de 50 minutos en los que se recrea el momento en el que el prestigioso instituto francés Voltaire aceptó por primera vez a niñas en sus clases.



El hito, que supuso el comienzo de una nueva era, se recrea en la historia de once chicas que llegan a un centro lleno de chicos en la etapa más complicada de sus vidas: la adolescencia.



Joshua Jackson, Christian Slater y Alec Baldwin son los protagonistas de esta miniserie basada en la historia real del doctor Christopher Duntsch (Jackson), un joven carismático y brillante cirujano al que, no se sabe por qué, sus pacientes no le sobreviven o salen del quirófano terriblemente mutilados.



A medida que las víctimas se acumulan, dos compañeros médicos, Robert Henderson (Alec Baldwin) y Randall Kirby (Christian Slater), así como la fiscal de Dallas Michelle Shugart (AnnaSophia Robb), se proponen detenerlo.



La miniserie, basada en la aclamada novela debut de Phillip Meyer, editada en algunas partes del mundo con el título "El valle del óxido", se estrena este mes con Jeff Daniels y Maura Tierney en los papeles protagonistas.



Se trata de un drama familiar con tintes de thriller policíaco, situado en una localidad al suroeste de Pennsylvania castigada por la crisis a principios de los 2000, una de las muchas que forman el denominado "cinturón de óxido" estadounidense, la región más industrializada del país.

Adaptación de Ingmar Bergman

Adaptación moderna de la clásica serie sueca de Ingmar Bergman, esta vez con Oscar Isaac y Jessica Chastain como protagonistas y Hagai Levi ("The Affair") como máximo responsable de sus cinco episodios, que llegan el 12 de septiembre a HBO.



"Scenes from a marriage" explora el amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través de la mirada de una pareja estadounidense contemporánea.



De los productores de "Line of Duty" llega a las plataformas "Vigil", un thriller en seis episodios de 60 minutos de duración cada uno, que tiene como hábitat un submarino. Suranne Jones y Rose Leslie son las protagonistas de este thriller que sigue a dos detectives, Amy Silva y Kirsten Longrace, una en mar, en el submarino HMS Vigil, y la otra en tierra, que deben investigar la misteriosa muerte de uno de los tripulantes.



El caso pronto trasciende las paredes del submarino y desvela una conspiración que amenaza la seguridad nacional británica.



Escrita, dirigida y protagonizada por la francesa Julie Delpy, también actriz y cantante, la serie sigue la vida de cuatro mujeres-una chef, una madre soltera, una heredera y una desempleada- que profundizan en el amor y el trabajo en plena crisis de la mediana edad.



Julie Delpy encabeza un reparto que cuenta con Sarah Jones, Elisabeth Shue y Alexia Landeau para interpretar a estas mujeres "On the Verge", al límite, (Netflix) que hablan de sus problemas justo antes de que llegue la pandemia.

'Star Wars: Visions' con sabor a anime

Disney + propone una colección de nueve cortos que cuentan historias de Star Wars, pero con el estilo tradicional del anime japonés.



Cada corto se podrá ver tanto con el reparto original de voces japonesas como con el reparto de voces dobladas al inglés y al español.



El 22 de septiembre se estrena a nivel mundial la serie de Netflix "Jaguar", una producción protagonizada por Blanca Suárez, que se mete en la piel de Isabel, una superviviente de Mauthausen, para unirse a un grupo de agentes, oculta tras un nombre en clave: "Jaguar".



La serie viaja a la España posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando numerosos nazis rehicieron su vida en el país, y cuenta la historia de los "Jaguar", una banda que no olvida nombres ni caras "y que no parará hasta que se haga justicia".



Protagonizada por los nominados al Emmy Jared Harris y Lee Pace, a los que acompañan las jóvenes promesas Lou Llobell y Leah Havey, "Foundation" es una nueva adaptación televisiva de la icónica serie de novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov.



En este épico viaje, cuatro individuos cruciales se enfrentarán a graves crisis, traiciones y relaciones complicadas que pueden llegar a determinar el destino de la humanidad.



Alejandro Amenábar se estrena en la producción de series con "La Fortuna", una superproducción inspirada en un cómic de Paco Roca sobre el tesoro de "La Mercedes", hundido en 1804.



La serie, que competirá en el Festival de Cine de San Sebastián 2021, llegará el 30 de septiembre a la plataforma de Telefónica con la emisión de un doble episodio con un espectacular reparto liderado por Álvaro Mel y Ana Polvorosa junto a los norteamericanos Stanley Tucci, Clarke Peters y la británica T'Nia Miller.



EFE

