Estas son las tres series con los superhéroes más violentos y brutales

Hay superhéroes que son capaces de destruir el mundo, ser un poco torpes y no responder a las reglas de lo políticamente correcto. Sus frases y sus actitudes provocadoras se están robando el protagonismo en el universo de las series.

La idea no es del todo novedosa.



Ya en el pasado existió un programa como 'El superhéroe americano' (1981-1983), que mostraba a un profesor de escuela tratando de asumir un rol de superhéroe con resultados que bordeaban el desastre, la tragedia y la comedia. Y en el cine poco a poco se les ha añadido más que una pizca de buen humor a las poderosas estrellas de Marvel y de DC Comics.

Sin embargo, hay una oleada de aire fresco y una divertida mala leche en algunas de las series que han apostado por el género en este momento.



Un de ellas es 'The Umbrella Academy', que desde el 31 de julio tendrá disponible su segunda temporada en Netflix y es uno de los ejemplos más claros de esta renovada visión. Ya lo adelantaba el año pasado su protagonista, Ellen Page, en una entrevista con EL TIEMPO, cuando la serie se lanzó al mundo.

“Todos nuestros héroes han pasado por experiencias de violencia, abusos, y aun así tienen poder de resiliencia, a pesar de sus dramas o peleas entre sí”. Más claro, imposible. Una pandilla de héroes traumatizados que, a su manera, tratan de salvar el mundo sin dejar de tener conflictos morales o portarse mal.

En la nueva etapa de esta producción, inspirada en el cómic homónimo creado por Gerard Way (fue el cantante de la banda de rock My Chemical Romance), los cinco héroes tiene que resolver un gran daño a la humanidad, reencontrarse bajo unas circunstancias inusuales y tratar de no acabar con todo en ese proceso.



“Ahora explora cosas como el movimiento de derechos civiles, ejemplos horribles de brutalidad policial, la forma como se trata a los manifestantes pacíficos y a los afroamericanos, cosas que no han cambiado hoy”, agregó Page en una entrevista en Cosmopolitan recientemente.



Pero, a pesar de ese contexto tan profundo que plantea la actriz, 'The Umbrella Academy' sigue surfeando entre lo incorrecto y lo divertido. Bueno, tal vez, si es cierto que es más emotivo y dramático en su nueva temporada.

Otros raros

HBO también decidió meterse en el juego con Doom Patrol, en la que existe un grupo de poderosos personajes que no llevan una vida normal y deciden proteger a los humanos, sin saber las consecuencias de esa apuesta.

'Doom Patrol' rompió esquemas en el género. Foto: HBO

Está cargada de violencia, de chistes pesados y puede llegar a ser un poco caótica, pero tiene ese elemento de sorpresa y asombro que la hace interesante, y no escatima en el humor negro para hacer la parodia del género del que se nutre y se alimenta.

“Estamos lidiando con el comportamiento humano envuelto en este oscuro y divertido mundo de superhéroes. Se trata de encontrar lo que más te asusta de tu interior, lo que se quiere esconder de las personas (...). Enfrentar miedos, lidiar con la imagen corporal, la depresión y múltiples personalidades”, definía la actriz April Bowlby, quien hace el papel de Elastic Girl en la serie.

Doom Patrol tiene disponible su primera temporada en HBO GO y estrenará la segunda el próximo 4 de septiembre.



Asimismo, Amazon Prime Video se unió a la fiesta con The Boys, que revolcó lo

establecido, tanto en la forma como en el fondo, a la hora de abordar –o mejor– burlarse de los superhéroes, que son representados como una caricatura de sí mismos con una imagen sostenida en la banalidad y la fama, antes que en la lucha por el bien.

The Boys estrenará segunda temporada en septiembre. Foto: Amazon Prime Video

Ese panorama lleva a un grupo de desadaptados a tomar cartas en el asunto para cambiar las cosas. Es muy cínica y repite la receta de la acción desmedida y una que otra tensión emocional, pero al final logra ofrecer uno de los aportes más interesantes en este universo de superhéroes incorrectos.

La primera temporada de 'The Boys' puede verse en la plataforma de Amazon Prime Video. Y tiene todo listo para el estreno de un segundo y ojalá exitoso ciclo, también el 4 de septiembre. “Va a ser más loca y más desgarradora”, prometió su productor, Evan Goldberg.



