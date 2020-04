Belén Cuesta revela como llegó a 'La casa de papel'

Belén Cuesta la conocen en España por una carrera como actriz en el cine y, sobre todo en el teatro. Por eso, cuando apareció brevemente en la tercera parte de la serie La casa de papel, muchos reaccionaron.

“No es posible que ella esté solo como figurante”, se plantearon algunos. Comenzaban a tejer algunas teorías de un personaje que no decía nada y que de vez en cuando robaba un poco de cámara. Nadie creía que su aporte iba a ser tan pequeño. Cuesta, la misma que hizo parte de La trinchera infinita o Ventajas de viajar en tren, dos de las mejores películas del 2019 del cine ibérico y que estuvo en la serie Paquita Salas, refleja una carrera en ascenso que no conectaba directamente con la dinámica de una pequeña aparición.



¿Cuál es su rol en la nueva aventura de este equipo de máscara de Salvador Dalí, que estaba robando el Banco de España y que afronta nuevas tensiones y violencia?, ahora que la cuarta etapa de la serie que ya está disponible en la plataforma de Netflix.



La propia Belén Cuesta decidió hablar un poco del tema en una charla con EL TIEMPO

Ella contó un poco lo que significa ser parte de este fenómeno mundial en que se convirtió La casa de papel en todo el mundo. Y más ahora, que la vida está dando varios giros.



“Si la ficción puede ayudar para darle algo mejor a la gente en estos momentos, nuestro trabajo ha valido la pena”, reflexionó.



Lejos de hacer muchas referencias acerca del argumento o las situaciones que tiene que lidiar la banda con nombres de ciudades del mundo en su nuevo golpe contra el sistema, la intérprete reconoce que ha sido un salto intenso en su carrera, pero que ha sido mediado por el bajo perfil. Sin embargo, no hay que dejarse engañar del silencio de Manila, su papel en la serie.



¿Cómo fue ese momento cuando Álex Pina (creador de la serie) le dijo que sus primeras apariciones iban a estar signadas por el silencio?

Me pareció un punto a favor para yo decir que sí, pues hay algo muy interesante al convertirse como en un as bajo la manga (…) Bueno, uno no sabe qué van a montar (el equipo de guionistas y los directores), pero estar ahí como observadora y casi como una cámara de seguridad fue impactante, que el espectador no supiera, que el resto de los rehenes tampoco, fue algo en realidad positivo para lo que será la evolución del personaje.



Sin lanzar detalles que puedan afectar a quienes aún no han visto la serie, ¿en esta cuarta parte su aporte será el de romper esquemas, ser un personaje disruptivo en la dinámica del grupo?

Lo que puedo decir es que despacio, pero sí te digo que está para algo, de nuevo hago referencia al concepto de as bajo la manga, pero sí se usa o cómo se usa lleva su tiempo.



¿Qué la conectó con Manila?

Lo que más me gusta de este personaje es que, a pesar de que parece callada, va a mostrar una gran fortaleza y hasta algún matiz divertido, ya que le ha sonreído a la vida no obstante las dificultades.



¿Qué pensó cuando muchos la vieron y dijeron: ‘ella no puede ser solo figurante’?

Al principio fue una locura y me ha dado mucha risa, porque hay gente que ha hecho teorías conmigo y no se han acercado ni un poco a lo que va a pasar. Además, he tenido que guardar el secreto como un año y me di cuenta con eso de que soy muy buena guardando secretos.



¿Cómo ha sido trabajar con Álex y su equipo en esta nueva etapa de ‘La casa de papel’?

Me he sentido muy a gusto, algo muy loco a veces porque la serie es alocadamente rápida, pero creo que esa ha sido la clave de su éxito. Todos son maravillosos y tienen una mente divina.

¿Y qué tan preparada está para los fanáticos y la exposición que va a ganar con todo esto?

Sí lo he penado. Yo misma he estado en vacaciones y de repente alguien me ha preguntado: ¿Eres española?... Ahhh, La casa de papel, creo que lo llevaré bastante bien. En realidad veré cómo se gestiona y prefiero no adelantarme a los acontecimientos.



Hablando de esta cuarta parte, ¿todo lleva a encontrar a unos personajes más frágiles?

Me encanta cuando se salta de lo frenético a un matiz más humano. Eso ayuda a contar todo lo demás y valoro que a los personajes les pasen esas cosas (sufran, vivan conflictos más emocionales) y que no todo sea acción. En esta etapa se da tiempo a que bajen un poco el ritmo, reflexionen (…) Aunque, de repente, siempre va a haber una mecha que encienda todo y lo ponga muy intenso.



El poder femenino también va a tener una tilde importante ahora…..

Soy muy fanática de ese esquema de mostrar a la mujer en diferentes facetas: desde la más mala, a la más inocente. Todas están muy bien perfiladas, con humanidad y con fuerza. En esta parte de la historia hay algo muy bello en eso.



Insisto..., ¿cómo hacen para que la fórmula no canse o se desgaste?

Yo creo que mezclan muy bien todos los ingredientes. Mantienen la tensión, incluso con nosotros, con cosas como no saber qué va pasar con los guiones; jugar con los sentimientos, los giros y los finales, que como en este caso va a ser impactante.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

