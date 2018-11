Las reinas en decadencia / El otro lado

El Reinado Nacional de la Belleza fue evaluado como “el evento nacional de la cultura” en la Colombia de comienzos del siglo XXI. Pero RCN se apropió y lo convirtió en un espectáculo suyo, y hemos llegado a la decadencia total: dos reinas en el mismo año, y poco interesa.



Las reinas son marca nacional. Hay reinado para todo y de todo. El Reinado Nacional de la Belleza comenzó siendo un acto de distinción de los clubes sociales de clase alta cuando dominaba la alta alcurnia.

Luego se convirtió en el lugar de exhibición de las élites regionales cuando ya no importaba clase sino billete. Y, finalmente, llegó a ser, como todo en el país, el lugar de mostrar el billete de los narcos. En todos los casos, era el evento televisivo del año: todos los medios, todos los comentarios, todos los goces juntos.



El reinado era el evento cultural nacional porque allí se representaban las regiones, allí se mostraban los valores que nos definen, allí nos juntábamos los colombianos para crear el chisme nacional.



El reinado era además como una universidad, ya que quien iba allí hacía ‘casting’ para ser presentadora o actriz de televisión, relacionista pública de empresa, modelo o imagen de marcas.



El reinado, además, nos dice que somos un país machista cuyo orgullo es exhibir a sus mujeres como cosa para querer, mostrar y vender. Pero también expresa ese otro machismo que tenemos de adorar a sus madres y a sus mujeres, aunque las maltratamos y las exhibimos como trofeos.



El 2018 mostró cómo fue que nos tiramos este evento cultural. El 30 de septiembre, y en Medellín, se eligió a Valeria Morales, representante del Valle del Cauca, como señorita Colombia 2018, quien representará al país en Miss Universo de este año.



Este evento fue organizado por el canal RCN, la emisora La W, la revista ‘DONJUÁN’ y el Concurso Nacional de la Belleza. RCN obtuvo 6,6 puntos de 'rating' y ocupó el 4.º lugar. Pasó sin pena ni gloria.



El 12 de noviembre, en Cartagena se eligió como reina de Colombia 2018 a Gabriela Tafur, la representante del Valle, cuya participación en Miss Universo 2019 no está confirmada, pues la franquicia de este evento en el país es del canal RCN.



Con transmisión de Telecaribe, Telepacífico, Tro, Canal Capital y algunos canales por suscripción, marcó un acumulado de 11,4 puntos, siendo el segundo programa del día.



RCN se apropió de la marca Reinado Nacional de Belleza y siempre tenía un buen ‘rating’. Pero comenzó a blindar el evento de otros medios, lo volvió su exclusividad, hacía unos programas eternos e insufribles… y así logró que ya no fuera una fiesta mediática, que como programa de televisión fuera aburrido y terminó haciéndolo en una fecha y una ciudad donde hay reinas, pero no el ritual de Cartagena.



En ese caos, Telecaribe transmitió desde Cartagena y en asocio con otros canales regionales y de suscripción lograron un éxito televisivo, con lo que demuestra que las reinas siguen siendo exitosas si son de todos los medios y no solo de RCN.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com