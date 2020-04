Así es Batwoman, la nueva heroína de la TV

“¿La gente piensa que este es un programa feminista, o piensan que es un programa gay?... Solo míralo y decide por ti mismo, y si no te gusta, entonces probablemente no sea para ti. Y seguro haya un millón de series que no son para ti que han existido durante mucho tiempo y tú vas a estar bien”.

Con esa frase, la actriz y modelo Ruby Rose rompió el hielo durante una entrevista al presentar la serie Batwoman, producción que se centra en Kate Kane, una mujer que en las noches se convierte en una luchadora contra el crimen. Un aspecto que se conecta con su apellido, ya que en la ficción televisiva es la prima de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman.





Pero en este caso Batwoman no está a la sombra o a un lado del famoso héroe de Ciudad Gótica. Ella tiene en realidad el dominio y total protagonismo en esta serie que se estrena el 17 de abril a las 8 p. m. por HBO y por la plataforma HBO Go.

Eso sí, comparte esa naturaleza gris que la hace una luchadora por el bien, pero que está curando heridas y actitudes no tan santas en el pasado; un elemento que define todo el universo de Batman y ahora, el de su prima.



Desde que se desarrolló este proyecto, se tenía claro que iba a romper algunos esquemas alrededor del personaje.



Tomando como base un perfil de la saga de cómics que dieron un nuevo aire de identidad al personaje en el 2006, la Batwoman televisiva no solo era un personaje de la comunidad LGBTI, sino que proporciona a una heroína con otros matices y algunas sensibilidades que antes no afloraban por la insistencia de un modelo en el que este personaje respondía más como un rol secundario que apoyaba el brillo de su alter ego masculino.



“Mucha gente enfatiza en el hecho de que ella es gay y yo soy gay”, recordó la protagonista, de 34 años, que es recordada por su trabajo en la serie Orange is the New Black, de Netflix, entre otras producciones.



Pero insistió que se trata en realidad de un personaje que se perfila dentro de la sensibilidad y mentalidad de esta época, sin perder los elementos de acción y sabor que viene impregnado de las viñetas y los cómics. “



Esto es diferente (...) Tiene emoción, romance, drama y mucha acción”, dijo Ruby Rose, que consigue un balance de fuerza en escena y una cierta fragilidad que potencia su interpretación.



Sus aventuras tienen ese elemento de oscuridad que usó el director Christopher Nolan en su trilogía de filmes acerca de Batman, pero a la vez con un ritmo y un estilo más cercano a las producciones televisivas, como Supergirl, Flash, Gotham o Arrow.

De hecho, el personaje interpretado por Ruby Rose ya había sido parte de episodios especiales en los que se unían esos superhéroes.



Batwoman apareció en el episodio Elseworlds, emitido hace dos años, dándola a conocer a sus colegas de ese universo televisivo.



Desde ese momento se sintió que tenía el potencial para no ser solo una invitada a la exitosa fiesta que consiguió la compañía DC Comics cuando quiso apostar con sus personajes de una manera más arriesgada y cercana al público en la televisión y el año pasado se comenzó a perfilar el arco argumental de la nueva Batwoman.



“Se trata de una visión directa, sombría y decente de la historia de origen clásica (...), Ofrece giros de guion poco sorprendentes pero bastante gratificantes”, escribió Caroline Framke en la revista Variety.



Mientras que Delia Harrington, de la revista especializada Den of Geek, fue mucho más entusiasta:



“Es una digna sucesora de la familia del murciélago y encaja en el impresionante linaje televisivo de DC Comics”. El contraste lo dio Jesse Schedeen en IGN, al decir: “A pesar de arrojar un poco de frescura, la serie gira en torno a demasiados tópicos en su estreno”.



