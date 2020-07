Las censuras y las polémicas de Bob Esponja

Con una película en camino, muchos hablan de nuevo de las polémicas que ha enfrentado Bob Esponja. La serie ha tenido al menos 250 capítulos al aire y se empezó a emitir en 1999, de la mano de Nickelodeon. Viene otra película en camino, después de las de 2004. La nueva se titula Bob Esponja al rescate (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), y está prevista para estrenarse en plataforma de streaming, a principios del 2021.



A raíz del lanzamiento, esta semana del tema Agua, interpretada por Tainy y el colombiano J Balvin, que forma parte de la banda sonora del filme, un recuento de las polémicas que han rodeado al personaje que creo el fallecido Stephen Hillenburg y que incluso ha sido censurado y atacado por distintas asociaciones de padres de familia.



Referencias homosexuales



Este tema ha sido uno de los más comentados: las especulaciones hablan de que Bob y Patricio serán pareja. Incluso, algunos capítulos han sido censurados por lo explícito su contenido al respecto. En Rock-a-Bye Bivalve, Patricio adopta una ostra y Bob la cuida como si fuera si mamá.



Estrés en niños



Un estudio publicado en la revista Pediatrics alertó que el visionado de la serie de Bob, Patricio y sus amigos afectaría los niveles de estrés de los niños. El experimento en la universidad de Virginia demostró que los pequeños que vieron el programa eran más impulsivos que los demás.



Promoción del suicidio



Dos capítulos de la serie fueron duramente cuestionados por este tema. En One Coarse Meal, Plankton planea quitarse la vida por la presión de Calamardo, y en Out of the picture, es Calamardo quien tras sufrir una depresión intenta quitarse la vida en dos oportunidades.

