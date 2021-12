Es posible que ya muchos hayan devorado el último ciclo de la serie española La casa de papel, para saber el destino de la banda del overol rojo y la máscara de Dalí, tras el reciente estreno de su segundo volumen y final de la exitosa producción de Netflix. Pero hay otras opciones que se deben tener en cuenta para este mes en las principales plataformas de streaming. Estas son algunas películas y series imperdibles.



Puede leer: Muchas lágrimas y acción: así será el final de 'La casa de papel'

No mires arriba

Es una de las producciones más ambiciosas de Netflix y tiene como protagonista a un Leonardo DiCaprio preocupado por el cambio climático y el futuro del mundo. De hecho, el actor se unió al proyecto con tan solo leer algunas páginas del guion, que hacen referencia a un inminente final de la humanidad.

Él junto a Jennifer Lawrence interpretan a un par de astrónomos que advierten sobre el paso de un cometa y una inminente catástrofe, pero su mensaje no es tomado en serio en un Estados Unidos dirigida por una presidente inepta (Meryl Streep) que lidia con un país dividido políticamente.



“Esta es una película de suspenso sobre una crisis que "evoluciona a lo largo de un siglo", dijo recientemente DiCaprio. Se trata de una extensa mirada a cómo reaccionaría la humanidad ante una crisis sin precedentes y el peligro de que les importe un carajo ese escenario. La película, que cuenta además con las actuaciones de Ariana Grande, Cate Blanchett, Mark Rylance y Jonah Hill, se podrá ver en la plataforma el próximo 24 de diciembre.

Encounter

Esta podría ser la película de ciencia ficción más profunda y melancólica de Amazon Prime Video. Pero antes que nada tiene todo para ser una de las apuestas imperdibles de este mes. Tiene a Riz Ahmed (recordado por Sound of Metal), quien hace el papel de un soldado que viaja para ver a sus hijos, pero una situación inesperada pone en peligro ese reencuentro: una extraña invasión alienígena.



El panorama parece ofrecer una producción marcada por la acción, pero en realidad (aunque si tiene momentos impactantes y de mucha tensión), Encounter explora temas más complejos como la salud mental, el sacrificio por la familia, a la par con la extraña aparición de unos mosquitos que se infiltran en el cuerpo humano.



Encounter es intensa, visualmente atractiva pero, sobre todo, toda una sorpresa dentro del género de la ciencia ficción. Estará disponible en Amazon Prime Video desde el 10 de diciembre.

El libro de Bobba Fett

Cuando terminó la segunda temporada de The Mandalorian y millones de fanáticos aún se secaban las lágrimas por la emoción de haber sido testigos de uno de los finales más épicos de la producción de Disney Plus, se reveló la nueva aventura (inspirada también en la saga de Star Wars), quizá uno de los títulos más esperados de la plataforma de Streaming.

Bobba Fett es el legendario cazarrecompensas que apareció en las películas de Star Wars, ahora contará su historia ahora como jefe del imperio de Jabba, empieza a negociar con otros señores del crimen. Un personaje con tonalidades grises que podría tener una vida de redención. Se verá desde el 29 de noviembre

And Just Like That

Quienes siguieron la historia de Sex and the City, tienen ahora la posibilidad de probarun nuevo bocado de las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por esa travesía que ha significado la vida y la amistad en una nueva etapa de madurez.



“Mientras más vivo más me doy cuenta de que si tienes a buenos amigos a tu lado, todo es posible. El futuro no está escrito porque estamos todos en distintas etapas de la vida”, reflexiona Carrie Bradshaw en un adelanto que revela el tono que tendrá esta producción de diez episodios. El 9 de diciembre estarán disponibles los dos primeros y cada jueves se estrenará un nuevo en HBO Max. Se verá desde el 9 de diciembre.

Motherland: Fort Salem

Una serie ambientada en un Estados Unidos donde las brujas consiguen terminar con su persecución al llegar a un acuerdo con el gobierno para luchar por el país, Motherland: Fort Salem sigue la vida de tres jóvenes brujas que son entrenadas para luchar contra amenazas terroristas con métodos y armas sobrenaturales. Su primera y segunda temporada se podrá ver en Star+, desde el 22 de diciembre.



Cultura

@CulturaET