Cinco de las mejores películas del 2021, según IMDB

En su web oficial IMDB responde muchas de las dudas acerca de las películas de casi cualquier actor y la filmografía de algunos realizadores, pero también ofrece un listado de las películas que han sido esenciales en ciertas épocas del cine contemporáneo. Aquí les presentamos cinco imperdibles que se han estrenado este año.

Una de sus recomendaciones es The Father, quizá la película más emotiva de Anthony Hopkins (además le dio un Óscar). a película La historia de un hombre de 80 años cuya percepción de la realidad se quiebra poco a poco, sumado a la experiencia de su hija, quien intenta acompañarlo en el complejo proceso de llegar a la vejez.

Anthony Hopkins (der.) interpreta a Anthony, un hombre mayor con demencia, y Olivia Colman, a Anne, la hija de Anthony Foto: Cine Colombia

En un giro radical, otra de las opciones que en IMDB tienen buena recepción (a pesar de la críticas y debates que despertó durante su estreno) fue la versión del director Zack Snyder de la película de superhéroes de DC La liga de la justicia. Una mirada extendida a una película que cuando se estrenó originalmente no cuajó del todo entre el público, pero que en una nueva edición y con mayor metraje despertó interés y una cantidad de conversaciones acerca de los alcances y desaciertos que tuvo la revelación de este universo recargado.



Película La Liga de la Justicia Foto: HBO Max

A lo largo de sus cuatro horas (la original duraba dos), Snyder se ha dado el capricho de meter nuevos villanos, tramas diferentes y personajes sorprendentes (el Joker de Jared Leto no aparecía en la primera película), todo ello embadurnado de un tono ampuloso, babilónico y repleto de esteroides que enamoró a los fans de impactos visuales y que espantó a quienes buscaban un mínimo de sutileza.

Otro drama con aires revolucionarios también llamó la atención del equipo de la página web fue Judas and the Black Messiah, que se inspiraba en la historia de un hombre que se infiltra en el partido de los Panteras Negras de Estados y conoce a su carismático líder Fred Hampton.

La cinta está basada en un hecho histórico ocurrido en Chicago, Estados Unidos. Foto: Workspace user

La cinta fue ovacionada en el Festival de Cine de Sundance, pero su logro más significativo fue el premio Óscar, en la categoría de mejor actor de reparto para el actor Daniel Kaluuya. Además, recibió otras seis nominaciones y se ganó el Globo de Oro y el Bafta en la misma categoría.

En los terrenos de la acción fue muy bien calificada la cinta Nobody, que insólitamente pasó inadvertida en Colombia, que giraba alrededor de Hutch Mansell, un tipo común y corriente que al ser víctima de un atraco y no defenderse para evitar más violencia, termina siendo cuestionado por su familia.

Eso le afecta y detona una energía de venganza que estaba escondida, dando paso a una mezcla de acción, patadas y puños soberbia. El actor Bob Odenkirk (de la serie Better Call Saul) ofrece uno de sus papeles más intensos y divertidos, a pesar de que Nobody no es una comedia.

Asimismo, la película animada Raya y el último dragón, hace parte de lo mejor para IMDB. En ella, una guerrera emprende un viaje para hallar al único dragón que se salvó de extinguirse 500 años atrás, cuando el reino fantástico de Kumandra fue atacado por los malvados Drunn.

Pero su búsqueda de la valiente Raya irá más allá de hallar al dragón y de aprender a usar la magia: deberá restablecer su confianza en ella y en los demás.



La historia se inspira en el sur de Asia, en Laos, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia y Singapur, de donde se extrajeron ambientes y costumbres. "Va tomando progresivamente la forma de una fábula Disney estándar (...) Pero en el camino a una conclusión bastante convencional, ofrece algunos desvíos inspirados”, escribió Peter Debruge, en Variety.



