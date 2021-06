Las películas para ver con papá en Netflix y otras plataformas

Un plan sencillo y muy divertido es compartir una película; emocionarse con un momento de acción o reírse de la imagen paternal que a veces revelan las comedias o los dramas. Esta es una selección de las producciones que rinden homenaje al papá o cumplen la tarea de hacerlo reír y emocionar, claro, en compañía de sus hijos.

Puede ser obvia, pero la primera en esta lista es la comedia Paternidad. Protagonizada por Kevin Hart, se trata de una mezcla de drama y humor en la que se cuentan las peripecias de un padre que tiene que hacerse cargo de su hija, cuando su esposa fallece después del parto.

Lágrimas y risas aparecen durante toda la película, pero sin caer en el melodrama excesivo. Hart, famoso por un humor más facilista, llega a ser tierno y creíble como ese padre un tanto inmaduro que aprende el verdadero valor del reto de ser padre.



La película está basada en las memorias de Matthew Logelin, ‘Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love’, que publicó en el 2011. Está disponible en Netflix.



Otra propuesta que tiene esta plataforma es Milagro azul, una aventura en el mar en la que un concurso de pesca para salvar un orfanato impulsa esta aventura bienintencionada en la un hombre dedicado a ayudar a niños sin hogar se une a un exmarinero en esa misión.



Otra historia con momentos de ternura y buena vibra que recalca las experiencias de sus protagonistas, ante la pérdida de su progenitor y el estatus de padre ausente.

Ahora, si la idea es inyectar un poco de adrenalina, valdría la pena repetirse en Netflix Creed: corazón de ganador, la película con la que Sylvester Stallone revivió su saga de Rocky, pero ahora convertido en el entrenador de Adonis Creed, hijo de su amigo Apollo Creed.



Es imposible no notar el halo paternal que le impregnó Stallone a esta película (con la que estuvo nominado al Óscar) al ser el mentor, compañero y prácticamente la conciencia de un joven que está tratando de encontrarse a sí mismo y que tiene en el boxeo una oportunidad de reinventarse. Además, ¿qué papá no ama a Rocky?



En otro tono, la plataforma de streaming Amazon Prime Video ya tiene disponible la serie brasilera Dom, un bocado de acción, samba y lazos familiares que se cocina en la tensa y amorosa relación de un padre con su hijo. El problema es que el progenitor es un policía dedicado a luchar contra el narcotráfico, mientras su hijo se hunde en el consumo de drogas y la tentación de entrar en ese negocio ilícito.



Dom consigue jugar muy bien con la idea de que un padre hace lo que sea por salvar a su hijo. Es intensa visualmente y más que explotar el contraste que da vida a su trama, en realidad recalca el valor de un amor sin límites de un papá que no tiene miedo de arriesgar su vida para evitar un desenlace fatídico.

La serie brasilera Dom Foto: Amazon Prime Video

También esta plataforma la comedia En guerra con mi abuelo. Robert De Niro dice que está en quiebra, por eso es fácil encontrarlo en esta comedia de mucho humor físico y diversión inofensiva en la que la estrella de Taxi Driver y El padrino se convierte en un abuelo que llega a la casa de su pequeño nieto e ‘invade’ su preciado cuarto.

Así que el pequeño decide declararle la guerra al adulto, lo que desencadenará una serie de disparatadas situaciones. Si les gustó Un detective en el kínder, Más barato por docena, Guerra de papás o Mi pobre angelito, se van a gozar esta película.

No es insólito que el mismo De Niro protagonice otra de las alternativas para gozar en este fin de semana y que sea diametralmente opuesta a En guerra con mi abuelo. Se trata de Todos estamos bien, un relato con un tono mucho más serio en el que interpreta a un padre jubilado y viudo que trata de reunir a sus hijos, quienes viven muy ocupados y se han distanciado de él.

Poco a poco trata de reconectar con ellos, pero descubre que la vida que llevan está cargada de conflictos y de mentiras. Esta es la versión estadounidense de la famosa película italiana homónima de 1990 de Guiseppe Tornatore. Se encuentra disponible en Claro Video.

Si la idea es maratonear, pues una de las opciones más interesantes es la serie Succession, que muestra las tensas relaciones de una familia con su patriarca multimillonario, en una batalla por el control de un emporio y la revelación de que las relaciones entre padres e hijos pueden ser tóxicas y brutalmente dependientes. Esta serie es provocadora, sorpresiva y por momentos extrañamente divertida. Puede verse en la plataforma HBO GO.

Jeremy Strong (izq.) es un hijo ambicioso que quiere el poder de su padre (Brian Cox) en ‘Succession’. Foto: Foto: HBO

Y si se trata de un consumo rápido y casi como un placer culposo que pueden compartir los hijos con sus papás, la apuesta apunta a ‘Rescatando a papá’, en la que una adolescente trata por todos los medios de llamar la atención de Neil Morris, su papá, que parece estar enfocado en una novela y un personaje de ficción creado por su progenitor.

Todo se complica cuando Morris es secuestrado por unos locos fanáticos y ella tendrá que encarar la misión de rescatarlo. Esta producción está disponible en Disney Plus.



