Estas son las nuevas imágenes de 'Falcon y el soldado de Invierno'

Iba a ser la primera serie de TV en la plataforma de Disney Plus, pero el destino llevó a que WandaVision tuviera ese honor.Ahora, tras el final de la serie de la Bruja Escarlata, la aventura de los personajes del mundo del Capitán América tendrán la oportunidad de brillar en una narrativa totalmente nueva.

El próximo 19 de marzo se estrena Falcon y el Soldado de Invierno ( The Falcon and th Winter Soldier) en Disney Plus, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes en los papeles de Sam Wilson y Bucky Barnes, respectivamente, deben unir fuerzas para salvar a la humanidad y luchar contra el malvado Zemo ( Daniel Brühl).

Emily VanCamp es Sharon Carter en la serie. Foto: Disney Plus

Anthony Mackie se pone de nuevo el traje de Falcon. Foto: Disney Plus

El malvado Zemo reaparece en la producción para Disney Plus. Foto: Disney Plus

¿Cómo se convirtió Sam en Falcon? ¿Cuándo Bucky sanó su mente? ¿Qué llevó a Sharon a la clandestinidad? Para revivir los caminos recorridos de los personajes de Falcon y el Soldado del Invierno antes del lanzamiento de la serie, el servicio de streaming de Disney Plus presentará el 12 de marzo un especial de Leyendas de Marvel Studios que se centran en los personajes de Zemo y Sharon Carter, interpretada por Emily VanCamp .



La serie Falcon y el Soldado de Invierno fue dirigida por Kari Skogland y escrita por Malcolm Spellman. Tendrá nueve episodios (cada viernes se estrenará uno en la plataforma de Disney Plus) .

Sebastián Stan interpreta a Bucky Barnes. Foto: Disney Plus

Los nuevos héroes (ante la ausencia del Capitán América) tendrían que hacer un ejercicio de paciencia y convivencia, ya que no tienen una conexión muy fuerte y chocan un poco a pesar de enfrentar misiones en todo el mundo juntos.



