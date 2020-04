La nueva agenda de Marvel para sus superhéroes en el cine

Los estudios Marvel han tenido que hacer malabares ante el reto que les impuso la pandemia. Fechas, campañas y hasta rodajes han sufrido, como en toda la industria, cambios radicales y una reorganización profunda.

De ese proceso, resultó una nueva agenda de estrenos de la fase 4 de lo que se conoce como el Universo Cinematográfico de Marvel o MCU (por sus siglas en inglés) en la que hay grandes cambios en algunos de los proyectos más ambiciosos de la compañía Disney.



Ya los estudios habían dado un anuncio acerca de la que, podría ser una de las alternativas, al decidir estrenar su película Artemis Fowl en su plataforma de contenidos Disney+.



De hecho se llegó a barajar la idea de que algunas de sus producciones se asentaran en ese formato para llegar al público, pero todo cambió.



Black Widow, uno de sus proyectos más grandes y más cercanos, antes de la pandemia mundia, que habría estado en las salas de cine en un mes, ahora tiene su nueva fecha de estreno en la gran pantalla el próximo 6 de noviembre.



Natasha Romanoff, alias Black Widow (Viuda Negra) revela uno de los episodios más intensos como espía, sus orígenes y su evolución antes de ser parte del grupo de Avengers.

The Eternals con Angelina Jolie promete estrellas y caras nuevas para estos superhéroes que buscan su espacio en el universo de Marvel. Foto: Marvel Comics

También el ambicioso proyecto The Eternals, protagonizado por Angelina Jolie, Salma Hayek y y Kit Harington (Game of Thrones) alrededor de seres inmortales que llegan a la Tierra solo se podrá ver hasta el 6 de febrero del 2021.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, los definió como extraterrestres con superpoderes que van a defender a la Tierra.



Igualmente, Doctor Strange, uno de los personajes con más carisma de las sagas, tendrá que esperar hasta el próximo 5 de noviembre del próximo año para estrenar Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, que cuenta con la dirección de Sam Raimi.

Doctor Strange ganó una ueva fanaticada luego de su primer filme. Foto: Facebook: Marvel

Sumado a Black Panther, que solo verá su segunda parte en el cine hasta el 6 de mayo de 2022.

Black Panther, fue elogiada por fanáticos y crítica. Foto: facebook: Marvel

Brie Larson en la piel de Capitana Marvel (2019). Foto: Disney / Marvel

La misma situación afronta Capitana Marvel, que retomará sus poderes en una segunda producción que verá la luz el 8 de julio de 2022, de la que se espera sea una aventura en el presente para Carol Danvers (Brie Larson).



CULTURA

@CulturaET