Mario Morales y Ómar Rincón, críticos de televisión y analistas de medios, y los periodistas Graciela Torres (Todelar), Sergio Villamizar (Colprensa), Juan Carlos Piedrahíta (El Espectador) y Wilson Ortiz, del portal Entre Notas y Más aceptaron escoger con EL TIEMPO las mejores series y telenovelas que se han hecho en el país en este siglo.



Hay de Caracol, RCN (84 producciones en 23 años), Señal Colombia y Teleantioquia y muestran que el trabajo de libretistas, directores, actores y equipo técnico es cada vez más sofisticado. Son producciones de gran factura.



Unas que tuvieron mucho rating y otras no tanto, pero quedaron en el recuerdo de quienes las siguieron. Y, lo más importante, la inclusión de producciones de los canales públicos, que han ganado el premio de televisión más importante del país: el India Catalina, superando las producciones millonarias de la televisión privada.



Aquí les contamos cuáles eligieron y por qué.



Pasión de gavilanes

Novela del 2003, producida por RTI para Telemundo y Canal Caracol. Es la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, con sus amores, un abuelo loco, un fantasma y una cantante bella que enloquecía a los hombres. Fue un ‘remake’ de ‘Las aguas mansas’, de Julio Jiménez, y el libreto fue obra de Jiménez con Iván Martínez.



Para Mario Morales es muy importante, “por lo que significó para las audiencias gracias a su atmósfera y su relato particular. Pese a su ficción dentro de la ficción, a que todo era inverosímil, los televidentes la disfrutaron aquí y en otros países”.



Ómar Rincón, por su lado, afirma: “Julio Jiménez rompió el protagónico al dividirlo en tres mujeres y tres hombres. Para mí es la gran telenovela, porque crea un universo narrativo donde el personaje se fragmenta y lo hace con un estilo muy popular”.



Sin tetas no hay paraíso

Escrita por Gustavo Bolívar y realizada Caracol en el 2006, solo duró tres meses, pero en ese tiempo causó toda la controversia del mundo la historia de la adolescente Catalina Santana, habitante de un barrio humilde de Pereira, que termina prostituyéndose y haciendo parte del grupo de acompañantes de narcotraficantes. Su problema es no tener los senos grandes y decide hacerse una cirugía cometiendo muchos errores y perdiéndose en ese camino.



La sociedad de la capital del Risaralda puso muchas quejas porque, en su opinión, estaba mancillando a las mujeres de esa tierra, pero eso no impidió que marcara 45 puntos de audiencia en su capítulo final.

Facebook Twitter Linkedin

Sin tetas no hay paraíso. Foto: Canal Caracol

(Tal vez quiera leer: Ozzy Osbourne: ¿por qué los escenarios no volverán a ser iguales sin él?)



Esta serie también está en el radar de todos los consultados. Para Wilson Ortiz, de Entre Notas y Más, “fue la semilla para el nacimiento de las narconovelas, pero su valor es que muestra la dura realidad de algunas mujeres que creyeron que con la plata fácil se consigue todo. Desde allí se crearon diversas series con variados nombres que han conquistado al público”.



Ómar Rincón va más allá: “Rompió la moral de la telenovela, puso en funcionamiento de la sociedad colombiana una historia simple y contundente, que rompe todos los moldes morales del melodrama”.



Pedro el escamoso

Escrita por Luis Felipe Salamanca, quien también fue el productor con Dago García, estuvo al aire entre 2001 y 2003, con Miguel Varoni y Sandra Reyes como protagonistas.



Cuenta la historia de Pedro Coral, dicharachero, buena gente, con ganas de progresar, pero feo. Aun así, él siente que es bello y encantador, su actitud es su arma de conquista y supervivencia.

Facebook Twitter Linkedin

Pedro el Escamoso, una de las telenovelas icónicas de la televisión colombiana. Foto: Caracol Televisión



Juan Carlos Piedrahita, de El Espectador, afirma que su triunfo se debió a que “después de mucho tiempo, tuvimos un personaje masculino con matices sensibles, con una dulzura extrema” y Graciela Torres, la Negra Candela, alaba el “mensaje positivo y optimista del protagonista”.



“'Pedro el escamoso' es una de las mejores telenovelas en la historia de la televisión nacional, ayudó a la consolidación de la producción colombiana en el competido mercado internacional, pero además, entre el humor y el absurdo, mostró una faceta del ser humano muy nuestra: de aquel personaje pujante que se le mide a todo, incluso a lo que no sabe hacer, con la firme intención de salir adelante”, afirma Sergio Villamizar.



La reina del flow

Producida por Teleset y Sony Pictures para Caracol, tuvo dos temporadas. Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval fueron sus protagonistas y en su trama el reguetón y Medellín como su epicentro, mostraron la importancia de este género no solo para el país sino para el resto del mundo.



Ganadora del Emmy Internacional en el 2019 y de ocho premios India Catalina en sus dos temporadas, es, además, “triunfadora en Netflix. Puso de moda el reguetón y a Medellín, y funcionó por ahí, aunque la parte narco estuvo floja”, dice Rincón, mientras Piedrahita comenta que “la televisión privada se sintoniza con el género de moda y muestra una historia con potencial exhibiendo lo que pasa alrededor de la industria”.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Manuel Restrepo (Erik), Carolina Ramírez (Yeimy) y Carlos Torres (Charly). Foto: Canal Caracol

(Le puede interesar: ¡Prográmese! Lluvia de estrellas de música clásica que visitarán país)



Pablo Escobar, el patrón del mal

En el 2012, Caracol hizo esta producción sobre la vida criminal y la muerte de Pablo Escobar, con Andrés Parra como protagonista, en uno de sus mejores papeles.



Mostró los asesinatos de políticos importantes, militares, policías y personas del común que cayeron bajo sus balas asesinas, así como la destrucción que hizo y el dolor de las víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

'Escobar, el patrón del mal' fue representado por Andrés Parra. Foto: Canal Caracol



A su alrededor hubo muchas controversias, especialmente para quienes decían que se le daba a Escobar una imagen de héroe. Su productora, Juana Uribe, víctima de Escobar (su mamá, Maruja Pachón, estuvo secuestrada por el narcotraficante, y su tía, Gloria Pachón fue la esposa de Luis Carlos Galán, a quien el jefe del cartel de Medellín mandó a matar) siempre defendió que la serie, que tuvo un promedio de 16 puntos de rating, siempre mostraba el lado de las víctimas.



“Tanto esta serie y otra como ‘Alias el Mexicano’ acercaron a los televidentes más jóvenes a la historia de un país que no conocían. Si bien le dieron una heroicidad a los malos, despertó la curiosidad de la audiencia frente al fenómeno del narcotráfico, su estela de muerte, su incidencia en la política, la moral y la sociedad y mostraron cómo se cristalizó y encarnó el carácter traqueto del país que pervive hasta hoy en muchas áreas”, dice Mario Morales.



“Escobar, tristemente, es un ícono mundial. La serie lo revivió y lo convirtió en una estrella popular”, afirma Rincón.



La serie fue dirigida, entre otras cosas, por dos de los mejores directores de cine colombianos: Laura Mora ('Los reyes del mundo') y Carlos Moreno ('Lavaperros').



Emma Reyes, la huella de la infancia

Realizada por Señal Colombia con producción de Quinto Color, narra, a través de 13 capítulos, cómo fue la infancia de esta gran artista colombiana, tomando como punto de partida su libro 'Memoria por correspondencia' y las voces de sus amigoos en el país.

Facebook Twitter Linkedin

La historia de Emma Reyes se grabó en Bogotá en plena pandemia. Foto: RTVC

(Más para leer: Celia Cruz, Andy García y otros artistas cantan versos de José Martí)



El año pasado ganó el premio India Catalina de Televisión a mejor telenovela o serie, así como a actriz revelación (Catalina Gómez), fotografía (Sergio García) y directora de arte (Rosario Lozano).



Sobre esta producción dice Juan Carlos Piedrahita: “Es una demostración de la alternativa que puede ser la televisión pública en Colombia cuando invierte bien sus recursos. Además, es la revelación de la historia de una artista, lo que la hace más meritoria”.



Y para Rincón es “de no te lo puedo creer. Es una gran historia nacional en modo mujer, muy bien elaborada”.



Diemedes, El Cacique de La Junta y Leandro Díaz

Ambas producciones son de RCN, del 2015 y del 2022, sobre personajes del vallenato y del folclor que, sin embargo, tenían personalidades muy distintas.

Facebook Twitter Linkedin

Silvestre Dangond interpreta a Leandro Díaz. Foto: Canal RCN

Rincón resalta que 'Diomedes' “fue la gran telenovela vallenato, es el gran ídolo nacional, un referente emocional de esta tierra, y 'Leandro' es la mejor poniendo el vallenato como eje sentimental de la música de Colombia”.



Débora Arango, la mujer que desnudó a Colombia

Protagonizada por Patricia Castañeda, esta serie de Teleantioquia del 2018 cuenta la vida de la gran pintora nacional, que puso en su arte a los más pobres y olvidados, y también –en una época que era un escándalo- el desnudo femenino más desgarrador: el de la maternidad, la locura y la prostitución. Castañeda ganó el premio India Catalina a mejor actriz por su representación.

Facebook Twitter Linkedin

Patricia Castañeda, izquierda, representó a Débora Arango. Foto: Teleantioquia



“Esta serie es un reconocimiento a la vida y obra de una pionera en la lucha por los derechos de la mujer”, dice Graciela Torres, y Morales afirma que “hay que valorar la apuesta y el esfuerzo de libretistas, productores, realizadores y del canal regional por presentar la historia de este icono nacional”.



Garzón vive

En el 2018 y en medio de una gran polémica se presentó la historia sobre la vida del humorista Jaime Garzón, realizada por RCN. Hubo críticas por parte de la hermana del humorista sobre la producción que, sin embargo, estuvo a la altura de lo que fue este personaje inolvidable y entrañable. Santiago Alarcón fue su protagonista y la serie ganó siete premios India Catalina.



“Garzón es una serie necesaria, una serie de las más respetuosas con el personaje y su vida, con una actuación memorable, pero dolorosa, de Santiago Alarcón”, dice Villamizar.



Para Rincón “estuvo bastante buena, necesaria para nuestra historia audiovisual, un homenaje al humor, a una persona que nos hizo reír y una gran actuación de Alarcón”.