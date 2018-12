Las diez mejores series de 2018, según The New York Times

IMDb

9. 'The Fourth State', de Showtime: Transmitida en el canal de televisión por suscripción Showtime y dirigida por Liz Garbus, esta es una serie documental de cuatro partes sobre la cobertura de The New York Times a la Casa Blanca. Carrión asegura que esta "es la mejor serie documental que se ha filmado sobre Trump, aunque en ella el multimillonario y político sea más el hilo conductor que el foco del relato". El foco de la producción, explica el crítico cultural, es el diario The New York Times, "que tiene que enfrentarse a la cobertura de una presidencia que considera al periodismo como un enemigo de la democracia (y no como lo que debe ser: su principal aliado)".