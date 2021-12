La publicación británica The Economist acaba de publicar el listado de las que fueron las mejores películas del año que está finalizando.

Una de las primeras que aparece es la danesa Otra ronda (Another Round), ganadora del Óscar a la mejor película extranjera. La colaboración entre el director Thomas Vinterberg y el actor Mads Mikkelsen sigue a unos maestros que prueban un curioso método para mejorar su desempeño: beber licor todo el tiempo. La historia tiene un profundo contenido emocional acerca de las adicciones y la familia.





Duna, la versión que estrenó el canadiense Denis Villeneuve, se convirtió en otro de los grandes sucesos de la pantalla. Ambientada más allá del 10.000, es la epopeya de Paul Atreides (Timothée Chalamet), el joven hijo del duque Leto (Oscar Isaac) y la sacerdotisa Lady Jessica (Rebecca Ferguson) que acaba arrastrado a una encarnizada lucha de poder intergaláctica. Paul deberá vencer sus miedos y combatir a unas fuerzas oscuras de ese universo que le han llevado a Arrakis, un árido planeta habitado por la tribu Fremen, liderada por Stilgar (Javier Bardem) y Chani (Zendaya), donde la humanidad combate por el control de una materia preciada y escasa, llamada ‘la especia’, mientras sobrevive.

'Duna', la esperada versión con Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson. Foto: Warner Bros Pictures



Minari, un bello retrato del drama de ser inmigrante con la actuación de Steve Yeun, figura entre las mejores. David, un pequeño de 7 años, debe acomodarse a las nuevas circunstancias de su entorno, cuando su padre decide mudarse con toda familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja, en busca del sueño americano. La película se quedó con un Óscar para Yuh-Jung Youn, como la mejor actriz secundaria.



En Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig como James Bond, el agente 007 se toma un descanso. Está en Matera, sur de Italia, al lado de su amada Madeleine (la francesa Léa Seydoux) tomando el sol y bebiendo cocteles. Ha roto su relación con el M16 y decidió darse un nuevo chance en el amor. Todo parece tranquilo, hasta que un viejo amigo le pide ayuda en una misión, donde se cruzará con el astuto Lyutsifer Safin (Rami Malek) y la belleza de Paloma (Ana de Armas). El relato resulta fundamental en la transición del espía en el cine.

‘The French Dispatch’, de Wes Anderson. Foto: Searchlight Pictures

El más reciente trabajo de Wes Anderson y Owen Wilson, director y actor, es La crónica francesa, la esperadísima The French Dispatch que dejó sin aliento a muchos críticos en el pasado Festival de Cannes y que es la quinta seleccionada por The Economist.



En tono de comedia y romance, Wes Anderson hace su declaración de amor al mundo del periodismo a través de tres historias que se conectan en un periódico estadounidense que funciona en una ciudad ficticia de Francia.



Otras producciones que forman parte del listado del semanario británico son The Father, The Power of the Dog, Titane, Supernova, Summer of Soul y Drive my Car.



