Las Kardashian le dicen adiós a la televisión

Keeping up with the Kardashians llega a su final este 27 de julio a las 10 p. m. La serie acerca de la vida de unas hermanas famosas y polémicas que se pensó para un ciclo, se convirtió en un fenómeno que llegó a 20 temporadas en el canal E!

“El último episodio mostrará a la familia cerrando este capítulo de sus vidas. Cada uno elige un momento que fue especial para ellos y nos dicen por qué es que lo consideran de esa manera, y luego cae el telón final”, aseguró la productora del reality, Farnaz Farjam, que las acompañó desde el primer episodio. La vida, las batallas cotidianas y la fama de unas hermanas que brillaron en las pasarelas, en los negocios y hasta en los medios de farándula.

“Todas son impredecibles. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Creo que Khloe ha pasado por mucho. Kourtney ha trabajado un montón acerca de sus emociones durante la temporada 19 y la 20. En esta última temporada, ella vino con una nueva actitud, más fresca, fue súper positiva y quiere vivir bien su vida. Es lindo en comparación a lo que le tocó vivir en la temporada 19. Diría que todos pusieron de sí y trajeron mucho amor en la temporada 20”, recordó Farjam.

Kourtney Kardashian y su madre Kris Jenner.

“He estado con esta familia durante 14 años y cuando eres una productora que intenta contar sus historias a veces se producen peleas con ellas. Pero al final del día me quieren y yo a ellas. Lo sobrellevamos, aunque no todos los días sean buenos.. Cada una tiene sus necesidades especiales”, agregó la productora ejecutiva, que a su vez reveló cuál de ellas es la que menos disfrutó la experiencia frente las pantallas.



“Diría que la que más ama todo esto es Kim. Y a la que menos le gustaba era a Kylie, aunque estuvo siempre en esta temporada final y es posiblemente porque termina el show, pero ahora hace parte de la despedida”. Decir adiós no fue fácil, pero el equipo del programa sabía que este era un buen momento para terminarlo.



El estudio de la reunión final.

“Estaba muy nerviosa, ya que yo supe esto antes. Había estado allí desde el primer día, gran parte del equipo había estado ahí durante ocho a diez años, y la mayoría de ellos durante al menos cinco años. Todos han trabajado muy bien juntos, por lo que el final del show fue como romper la banda de alguna manera. La industria de la televisión es muy independiente, pero con Keeping Up With The Kardashians no fue así, ya que el show seguía siendo elegido una y otra vez por la gente, por lo que todos habían estado trabajando juntos durante tanto tiempo y se había vuelto tan bueno".



"Era como una familia. Entonces, sabía que íbamos a notificar a todo el equipo, por lo que yo estaba muy abrumada, pensando en cómo la pequeña familia laboral de todos iba a tener que romperse un poco. Obviamente, muchas personas volverán a trabajar juntas en otros programas, pero fue emotivo”, recuerda la productora, que no duda que en unos años puedan volver a la televisión o a una plataforma. “Nunca digas nunca! Potencialmente, creo que van a estar abiertas a hacer algo así. Creo que es una posibilidad”.



