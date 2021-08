¿Tiene gafas? Hollywood no es su lugar en el mundo

Tener gafas en el cine es una condena; para el séptimo arte los personajes que las usan tienen el rol de nerds, víctimas o perdedores. Supermán se camufla en los lentes de Clark Kent: cada vez que se los quita deja de ser torpe y puede ver incluso lo prohibido –con su flamante visión de rayos X– debajo de la blusa de Lois Lane.

En 'Jurassic Park' el gordo malvado que vende los secretos de los dinosaurios pierde sus gafas en un aguacero tropical y termina ciego y en las fauces de un T Rex. En 'Los Angeles al desnudo', el detective Edmund Jennings (Guy Pearce) recibe una reprimenda de sus colegas por usarlas, ¿detective y con gafas?, ¿qué clase de policía puede enfrentarse a una pandilla de gangsters con gafas? Jennings, en una de las pocas reinvidicaciones de los hombres con lentes (no sin que antes se burlen de él y no dejar en claro que es el único cretino en ese universo de hombres duros), ríe de último.

Lynda Carter que interpretó a la Mujer Maravilla en la serie de televisión. Foto: Archivo. EL TIEMPO

En 'Extraños en un tren', uno de los clásicos de Hitchcook, el asesino se delata por la imagen que le queda de las gafas de su víctima. En ese filme, por cierto, hay un feroz estereotipo de las mujeres con gafas: nerdas, con vestidos anchos y un peinado ñoño. La Mujer Maravilla tampoco se salva del estereotipo. Lynda Carter ocultaba su identidad con unas gafas más grandes que su cara. En 'Mujer Maravilla 1984', Gal Gadot no usa unas gafas espantosas, pero la que se convertirá en su archienemiga, la doctora Barbara Ann Minerva (Cheetah), sí. Y es una de sus razones para odiar a la princesa Diana es que es sofisticada, tiene las piernas largas y, por supuesto, no usa gafas. Michelle Pfeiffer, en la piel de Selina Kyle, tenía cara de boba con unas gafas inmensas, pero encontraba su redención en la piel de Gatubela en 'Batman Returns', de Tim Burton.



El mal también se camufla detrás de unos lentes con culo de botella. En 'El día del chacal', de Fred Zinnemann, el feroz asesino que quiere acabar con la vida de Charles de Gaulle, se camufla con unas pesadas gafas de marco negro y se hace pasar por un profesor danés.

La desfachatez de Jeff Bridges en 'El gran Lebowski'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Las gafas oscuras, en cambio, tienen otra simbología. Las Ray Ban de aviador de Tom Cruise en 'Top Gun' son todo un clásico de la cultura popular; ser piloto de un F-16, sin sus gafas, no tendría ningún sentido. Las Vuarnet 03 de Jeff Bridges, en 'The Big Lebowski', les dieron un nuevo norte a los tragos, la pereza y estar metido en una bata de pijama todo el día. En otra época, Steve McQueen fue el hombre más 'cool' del planeta no solo por su habilidad con sus motocicletas, sino por sus Persol oscuras en 'El secreto de Thomas Crown'. El gran Johnny Depp pudo ver los demonios psicodélicos de Hunter S. Thompson en 'Miedo y asco en Las Vegas' gracias a una maleta llena de drogas y a sus Ray Ban con lentes amarillos, y el tremendo Al Pacino le daba un aire a su locura mafiosa en 'Scarface' con sus lindas Farrow 6031. Y Neo –el guapo Keanu Reeves- no hubiera sido el mismo ‘elegido’ en la saga de 'The Matrix', de las Wachowski, sin su gabán de cuero negro y sus lentes oscuros; tampoco Laurence Fishburne, como el impasible Morpheus, hubiera podido guiarlo igual sin sus gafas futuristas, redondas y sin patas.

Las gafas también son parte del look de los científicos locos. Y una fórmula infalible para ridiculizarlos. En 'El profesor chiflado', Jerry Lewis marca a su personaje con su torpeza, sus espantosos dientes sin ortodoncia, un corbatín de caricatura y, por supuesto, con unas pesadas gafas de culo de botella que deja caer hasta la punta de su nariz. La película es una versión libre de 'El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hide', de Robert Louis Stevenson, solo que, en lugar de convertirse un monstruo con la poción que sale de su laboratorio, el desastroso científico se convierte en el apuesto Buddy Love.



Otro científico con gafas es Wayne Szalinski (Rick Moranis) en la saga 'Querida encogí a los niños'. Esta vez la figura del científico no solo tiene gafas, es torpe y excesivamente cándido, sino que, para potencializar la parodia, es chaparrito. Y, en esa misma línea, gafas y baja estatura, se acomoda el Doctor Armin Zola (Toby Jones), uno de los enemigos del Capitán América en el universo de Marvel.

Peter Sellers en 'Dr Strangelove', de Stanley Kubrick. Foto: Archivo. EL TIEMPO

El juez Doom, en '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', merece una mención especial: su identidad de personaje de cómic solo queda al descubierto cuando se quita sus gafas oscuras redondas y salen a relucir sus ojos de caricatura desquiciada. Esa mirada de loco, sin necesidad de quitarse las gafas, solo es comparable con la de otro científico chiflado: el que interpreta Peter Sellers en 'Dr. Strangelove', de Stanley Kubrick, el ex nazi al servicio de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, que pregona en el Pentágono la destrucción del mundo y de los rusos con una preciosa bomba atómica.

Ridley Scott, por supuesto, también le puso gafas al doctor Eldon Tyrell (Joe Turkell), el creador de los replicantes en 'Blade Runner', pero en su caso, su mirada no es la de un desequilibrado, sino la de un tipo satisfecho con su creación. Es la mirada de un dios que está por encima del bien y del mal y observa con condescendencia al resto de los mortales. Sus gafas no son gruesas ni old fashion: tienen el tamaño de unas gafas de soldadura.

Michael Fassbender como Steve Jobs. Foto: Archivo. EL TIEMPO

El comienzo de siglo trajo unas de las gafas más icónicas del cine: en 2001 hizo su aparición Harry Potter, el famoso mago de Hogwarts que saltó de la literatura al cine, en ambos campos con ganancias astronómicas. Redondas, de marco negro, son parte de sus poderes: cada vez que las pierde el joven hechicero queda con una visión completamente borrosa del mundo. Sus gafas sellan la personalidad y la estética que le imprimió la escritora J.K. Rowling y que Daniel Radcliffe transmitió en la pantalla.



Grandes personalidades de la historia mundial usaron gafas, todos con un sello particular: John Lennon, Steve Jobs, Stephen Hawking y Winston Churchill han sido protagonistas de varios biopics en los que sus lentes son tan importantes como ellos.



Detrás de cámaras también hay gafas icónicas: directores como Woody Allen, Martin Scorsese, Spike Lee, David Cronenberg o Guillermo del Toro, no serían los mismos si se las quitaran durante un rodaje o la alfombra roja de una premiación.

Hollywood también les ha puesto gafas a los espectadores. En los años 50, tras varios intentos fallidos, estalló el primer furor por el 3D con las películas de serie B. Hubo un pequeño renacer en los años 70 y 80, especialmente con 'Tiburón 3', en 1983, y en el siglo XXI, las gafas azules y rojas volvieron a la cara de todos con 'Avatar' (2009).

Mirabel, de la película animada 'Encanto', es la primera princesa de Disney que usa gafas. Foto: Disney

En las películas animadas las gafas también tienen su historia. El viejito refunfuñón y solitario de 'Up', Carl Fredricksen, las usa para ver las fotos de su esposa que ya no está; Edna Moda las necesita para diseñar los fantásticos trajes de 'Los Increíbles'; Tristeza, la emoción azul de 'Inside Out' ('IntensaMente') se las pone para hacer más llevaderos sus sentimientos, y próximamente Mirabel, la entrañable protagonista de 'Encanto' –la película que Disney produjo inspirado en Colombia– se convertirá en la primera princesa del estudio en usar gafas. Tal vez la reivindicación de los lentes está en camino.



