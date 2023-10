El mundo del cine está de luto por la noticia del fallecimiento de Michael Gambon, quien inmortalizó el personaje de 'Albus Dumbledore' en la saga cinematográfica de 'Harry Potter'. A los 82 años, el actor murió a causa de una neumonía, según un comunicado sobre su deceso.

Las dos caras que tuvo 'Dumbledore'

El papel de 'Albus Dumbledore' en el cine fue llevado a cabo por dos talentosos actores, cada uno con su estilo único. Michael Gambon asumió el desafío en 2004, tras el fallecimiento de Richard Harris en 2002. Su enfoque en el personaje y su legado en la saga son inconfundibles.

De acuerdo con J.K. Rowling, 'Dumbledore' es uno de los más magos más poderosos. Este personaje es el director del colegio de magia y hechicería 'Hogwarts'. Su padre estuvo en 'Askaban', donde fue asesinado por 'muggles'.

Michael Gambon interpretó a 'Dumbledore'. Foto: Warner

Durante la franquicia, el profesor se convirtió en el protector de 'Harry Potter', personaje principal de la trama. Aunque, en la cinta número seis, 'El misterio de príncipe', este fue asesinado por 'Severus Snape', quien debió completar la tarea que 'Draco Malfoy' no pudo terminar.

No sería hasta la última entrega llevada al cine del famoso libro, 'Las reliquias de la muerte parte 2', que se conocería que el 'Dumbledore' tenía una maldición, por lo cual iba a morir muy pronto.

Gambon tomó el papel de 'Dumbledore' y lo interpretó durante las últimas entregas de la saga. Además de su contribución a la magia de 'Hogwarts', Gambon brilló en otras películas destacadas, consolidando su estatus como actor de renombre en la industria.

Richard Harris, el primer 'Dumbledore'



Richard St. John Harris fue el primer actor en dar vida a Dumbledore en la adaptación cinematográfica. Aunque inicialmente rechazó el papel debido a problemas de salud, una llamada de su nieta lo convenció de asumir el rol. Su interpretación en las dos primeras películas: 'La piedra filosofal' y 'La cámara de los secretos', siempre será recordada.

“Me preguntaron sobre el papel de 'Dumbledore' y no lo iba a hacer por varias razones. Entonces mi nieta Ellie me llamó por teléfono y me dijo: 'Papá, si no juegas a Dumbledore, ¡nunca volveré a hablar contigo!' Así que no tuve muchas opciones en eso”, declaró en una entrevista durante el estreno de la saga.

El deceso Harris, en 2002, privó a los seguidores de verlo mucho más tiempo con la túnica del profesor. El actor falleció a la edad de 72 años, consecuencia de la enfermedad de Hodgkin. Su muerte se dio un mes después de la entrega de la segunda cinta.

Hay un tercer 'Dumbledore'

Muchos no saben, pero hay un tercer 'Dumbledore', se trata del actor que le dio vida a la versión joven del profesor en 'Animales fantásticos', una saga que exploró más detalles del mundo mágico creado por Rowling.



Jude Law se unió a la lista de actores que personificaron al director de 'Hogwarts' en la gran pantalla. Su actuación se centró en la juventud del personaje y su relación con 'Gellert Grindelwald'. Aunque recibió elogios por su interpretación, las nuevas películas no han igualado el éxito de las entregas originales.

Café temático inspirado en el universo de 'Harry Potter'

