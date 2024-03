Las cuatro series derivadas de 'The Walking Dead' que podrá ver en Colombia

Cuatro series derivadas del universo The Walking Dead llegarán a través de la señal de televisión de AMC en Latinoamérica en una fecha que está por anunciarse.

The Walking Dead: The Ones Who Live, Tales of The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: Daryl Dixon expandirán el universo de la recordada serie de zombies, que está disponible completa en Star +.

Estas son las series que están listas para estrenarse, como parte de la celebración de los diez años del canal AMC en Latinoamérica.

The Walking Dead: The Ones Who Live

Ya debutó en Estados Unidos y de inmediato se posicionó como la serie dramática de cable más vista de la actual temporada televisiva y como el mayor estreno de una serie de AMC en seis años, con 3 millones de espectadores en la noche de lanzamiento.

Rick Grimes, Michonne, Daryl Dixon, Maggie, Negan, entre otros, continúan sus historias tras el final de The Walking Dead para expandir este universo que lejos está de su final.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Tras desembarcar en las costas de Francia, Daryl (Norman Reedus), uno de los personajes más queridos por la audiencia, deberá luchar a través de un país roto pero que todavía resiste para averiguar cómo y por qué ha llegado hasta allí. Su segunda temporada ya ha sido confirmada.

The Walking Dead: Dead City

Maggie Greene (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) unen fuerzas nuevamente para encontrar a Hershel, el hijo secuestrado de Maggie, en una Manhattan que se encuentra aislada del resto del continente. La ciudad en ruinas se encuentra repleta de zombies y humanos peligrosos que han hecho de Nueva York, su propio mundo de anarquía.

Tales of the Walking Dead

¿Alguna vez te preguntaste que ocurría en el universo zombie más allá de sus series principales? Tales of the Walking Dead es una serie antológica que, en cada episodio, presentará una historia distinta con personajes clásicos de la serie como así también nuevas caras que se introducirán al universo.

