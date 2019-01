Opiniones divididas tras el estreno de Glass

La nueva película de M. Night Shyamalan, protagonizada por Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, fue estrenada para los medios y los críticos de cine ya han salido a dar sus opiniones (en su mayoría negativas) sobre la esperada secuela de El Protegido y Fragmentado, las dos primeras historias de esta saga del director.

Aunque las opiniones están divididas sobre el desarrollo que Shyamalan le dio a la historia de los superhéroes David Dunn, Mr. Glass y el villano con múltiples personalidades, Kevin, la balanza se inclina hacia la opinión negativa con frases contundentes como la de Joshua Rothkopf, de Time Out New York: "Es asombroso y un poco triste darse cuenta de que esta es la película que Shyamalan quería hacer". Además, en la plataforma IMDb la puntuación llega apenas a los 43 puntos sobre 100.

Esta trilogía, que empezó en el año 2.000 con el estreno de El Protegido, es una de las películas más esperadas del año, no obstante, tras el estreno, los críticos han empezado por decir que la película tarda mucho en dar rienda suelta a la acción y esto en cuanto a películas de superhéroes puede ser fatal, sobre todo cuando la película se ha hecho esperar tanto. "En términos de cómic, Glass tarda demasiado en pasar de una página a otra", escribió el crítico de Entertaintment Weekly, Chris Nashawaty.



Sin embargo, el crítico de la plataforma Seansacine, Alejandro G.Calvo, ha defendido este aspecto diciendo: "No hay acción hasta el final, es una teorización continua con un suspense detrás. Se teoriza mucho sobre la diferencia entre ficción y realidad y qué significa ser un superhéroe o ser un supervillano".



Sobre este mismo aspecto, algunos más atrevidos han explicado que su recepción dependerá de los ojos que la miren. "El lector de cómic, habituado a un tipo de convenciones, detectará al vuelo los errores y sabrá corregirlos automáticamente en su cabeza (...). Sin embargo, quien no cuente con estas herramientas y conocimientos, podrá tener problemas para digerir la propuesta", explicó Jesús Delgado Manzano.

Los actores Samuel L. Jackson, Sarah Paulson y James McAvoy, junto al director M. Night Shyamalan durante la premier de Glass en Inglaterra. Foto: Reuters

Pero no todas las opiniones son negativas, como era de esperarse, los críticos han dado buena valoración a la actuación de los tres protagonistas, y sorprendentemente han resaltado sobre todo la de McAvoy como opina Nick De Semlyen en la revista Empire: "Posee una cantidad decente de secuencias entretenidas y espeluznantes, la mayoría de ellas debido al alto compromiso de McAvoy".

Así mismo, han resaltado el engranaje y los giros del guión hecho también por Shyamalan, quien también escribió y dirigió Sexto Sentido, una de las películas más recordadas de principios del siglo XXI. Sin embargo, algunos no están contentos ni siquiera con esto, como Rodrigo Perez de The Playlist, quien dice: "Hay una sensación de drama y urgencia que ayuda, pero uno tiene la sensación de que Shyamalan cree que está componiendo su obra maestra"



Por su parte, el crítico Jesús Usero de Acción Cine concluye que a aunque se esperaba mucho más del filme por el alto barómetro de sus predecesoras y por los casi 20 años de expectativa, "si algo tengo claro después de ver la película es que no se trata de una mala película, ni mucho menos".





Ana Hincapié.

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO