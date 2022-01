La mafia colombiana puede hackear los movimientos de Wall Street, las redes sociales, las agencias de seguridad mundial y sus sistemas de defensa. Hay una crisis en camino. El dispositivo capaz de poner en jaque el mundo está en poder de un agente militar que espera venderlo al mejor postor, ¿Corea del Norte?, ¿alguna exrepublica soviética?, ¡por qué no! La única que puede salvar al planeta del horror es otra agente colombiana.

Graciela Rivera (Penélope Cruz) llega de Bogotá a París para tratar de convencer al hombre que tiene en sus manos esa impredecible arma tecnológica que regrese a Colombia y se entregue a las autoridades. Es psicóloga y lleva años atendiendo casos de agentes que han sido asesinos, que han sufrido de traumas impresionantes o que conviven con la culpa y el recuerdo de sus víctimas, pero no se imagina que se encuentra frente a la cita más peligrosa de su carrera.



“¿Sabes por qué decidí trabajar para el DNI (una agencia de seguridad colombiana), porque vi como los agentes arriesgaban sus vidas y como Colombia pasó de ser un país en guerra, a convertirse en una lugar donde puedo caminar con mis hijos por la calle sin morirme del susto”, le confiesa Rivera a Luis (Édgar Ramírez) en uno de los momentos más intensos de su personaje y que luego la conducirá a un infierno en la película Agentes 355, en la que esta agente colombiana es la única que no tiene un pasado reprochable o una lista de muertos en su conciencia.



Puede leer: La obra del cineasta Luis Ospina revive en Mowies

Facebook Twitter Linkedin

Penélope Cruz en el papel de Graciela Rivera, junto a Diane Kruger en la película ‘Agentes 355’. Foto: archivo EL TIEMPO

En Agentes 355, Graciela y tres asesinas de diferentes agencias de inteligencia asumen una misión suicida para quedarse con el valioso dispositivo. Y Penélope Cruz otra vez asume un rol como ‘colombiana’, después de haber interpretado a Virginia Vallejo en la cinta Loving Pablo. Esta vez es una heroína.



“Hasta ahora ha sido raro ver una película de espías con mujeres como protagonistas salvando el mundo y esa es una de las razones por las que quise hacerla”, subrayó Cruz en una entrevista con la agencia EFE.



Cruz contó que tuvo un papel activo en la concepción de su personaje. “Aún no había un guion y me preguntaron qué papel me gustaría hacer y les dije que siempre he echado de menos en este tipo de películas ver al pez fuera de agua, un personaje con el que el espectador pueda sentirse identificado, que al verlo pensaran, yo sería igual, querría salir corriendo y dejar la misión”.

Graciela Rivera termina atrapada en una lluvia de balas y combates imposibles, de la mano de Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o y Bingbing Fan, quienes asumen el rol de heroínas de acción imparables al mejor estilo del agente 007 James Bond.



El trabajo de Cruz sobresale en esta película de acción y le brinda un extraño respiro a la mala imagen de Colombia. Agentes 355 inicia con el frustrado plan de un narcotraficante que vive en las afueras de una verde y luminosa Bogotá; lo neutralizan, pero la amenaza sigue latente y solo la agente colombiana tiene la llave para detener el apocalipsis.



***

El personaje de Graciela Rivera escapa del estereotipo de la mujer colombiana malvada, explorada en películas como Caracortada (Scarface, 1983) con la corta pero contundente aparición de Marta, la compañera de un grupo de colombianos que van a hacer un negocio con el novato mafioso Tony Montana (Al Pacino) y termina llevando a cabo una masacre; este personaje femenino violento y brutal (interpretado por Barbra Pérez) terminó siendo un famoso y amenazante gift en la red. Pérez no volvió a actuar en cine ni en televisión.



Siga leyendo: 'Spider-Man' y 'Scream' se reparten la taquilla en EE.UU.

Facebook Twitter Linkedin

Barbra Pérez aparece como una implacable asesina en ‘Caracortada’. Foto: archivo EL TIEMPO

Otra ‘colombiana’ que brilló fugazmente en el cine fue Angela Jones, una intérprete nacida en Pensilvania (EE. UU.) que llamó la atención del director Quentin Tarantino, gracias a su papel en el cortometraje Curdled (1991) en la se metió en el papel de una joven de Medellín que trabaja limpiando escenas de crímenes para la mafia en Estados Unidos. Tarantino adoró al personaje e invitó a la actriz a participar en Pulp Fiction, en una pequeña aparición como Esmeralda Villalobos, una taxista que recoge a un boxeador (Bruce Willis) que acaba de traicionar a unos mafiosos durante una pelea arreglada.



Villalobos le habla acerca de su morboso interés por saber lo que se siente matar a un hombre. Algo que revivió en el largometraje de Curdled, estrenado en 1996, en el que regresó a su papel original.

Facebook Twitter Linkedin

Angela Jones fue la taxista colombiana Esmeralda, que salvó a Bruce Willis en ‘Pulp Fiction’. Foto: Miramax

Tras alcanzar el éxito como la guerrera azul Neitiry en Avatar, Zoe Saldaña, también quiso probar como una implacable sicaria bogotana en la cinta Colombiana (2011), dirigida por Olivier Maegaton y producida por el rey midas de la acción europea: Luc Besson.



La película sigue la ruta de violencia de Cataleya, una asesina que busca vengar la muerte de su padre, un mafioso que vivía en una capital colombiana, sospechosamente parecida a México.



Realmente fue un estreno muy criticado, al punto que en Colombia se conoció como Venganza implacable, seguramente para no herir susceptibilidades. No consiguió ser una gran propuesta de Besson.



Más para leer: Academia de Hollywood repasa carreras de latinos como John Leguizamo

Facebook Twitter Linkedin

Zoe Saldaña interpretó a una sicaria en la película francesa ‘Colombiana’. Foto: archivo EL TIEMPO

Por otro lado, Cocaine Grandmother (La reina de la cocaína), contó la historia de Griselda Blanco, una de las pioneras en el tráfico de drogas a Estados Unidos a finales de los 70. Blanco fue atrapada y condenada y tras veinte años de prisión en EE.UU., fue asesinada en Medellín en el 2012. Catherine Zeta-Jones fue la protagonista y productora del telefilme que se pudo ver en el canal Lifetime en el 2018.



“Era casi como una abuela, yendo a la iglesia, y yo decía: ‘No lo compro, no me lo creo. Yo me la imaginaba en su apogeo, cómo podía manipular a la gente, era como una mantis religiosa y podía atrapar a las personas. Cualquier actor mataría por interpretar a cualquiera que fuera así”, recalcó en una entrevista con EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

‘La reina de la cocaína’: la actriz escocesa Catherine Zeta-Jones estaba obsesionada con el papel de la famosa traficante colombiana. Foto: Lifetime

Sofía Vergara es ‘la siguiente Griselda’. La barranquillera interpretará a la feroz asesina en la miniserie Griselda, de Netflix, un giro radical al registro de humor que la hizo famosa con la comedia Modern Family. Dirigida por Andrés Baiz (Narcos), la serie ya ha causado gran expectativa, pues revelará una naturaleza malvada, poco conocida, en la carrera de la actriz. No tiene fecha de estreno.



Puede leer: Netflix apuesta por el Pinocho de Guillermo del Toro

Facebook Twitter Linkedin

Sofía Vergara da un giro a su carrera con el reto de ser una reina de la mafia en la miniserie Griselda. Foto: Netflix

Otro punto de vista de esta ‘villana nacional’ promete la película The Grandmother, con Jennifer López que está en preproducción, y se suma a ese contexto de colombianas violentas, que tanto atrae a Hollywood, y en el que la psicóloga de Penélope Cruz es su contracara.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

(*) Con información de EFE

Otras noticias

Sagas familiares en el cine: entre genios y hermanos ‘casi famosos’'La hija oscura': polémica película que habla del sacrificio de ser madre