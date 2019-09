Las actrices que triunfan en Hollywood y en el ‘rating’ local

Natalia Reyes y Julieth Restrepo han hecho un largo camino desde que actuaron en 'Lady, la vendedora de rosas', serie de RCN del 2015.

Reyes, que protagonizó la serie, estelariza de la nueva película de 'Terminator', que se estrenará en octubre. Mientras, Restrepo fue la doctora Sofía, que quería dar a Lady en adopción, y estuvo además en la cinta 'Loving Pablo', con Javier Bardem, donde fue la esposa de Pablo Escobar.



Las dos ya no viven en el país, sino en Hollywood, pero tienen muy buenos recuerdos de 'Lady, la vendedora de rosas', que actualmente se repite en Colombia y tiene un promedio de 10 puntos de rating.



“Lady Tabares es un personaje que me cambió la vida. En la parte profesional, me dio mucha visibilidad en el país y en América Latina. En lo personal, conocí a Lady Tabares, su realidad, la realidad de una comuna con su gente sin oportunidades pero generosa, con un gran empuje y una forma impresionante de sobreponerse a las dificultades, un sitio donde dejé muchos amigos”, dice Reyes.



Restrepo, por su parte, dice que le tiene especial cariño a la doctora Sofía, y cuanta: “Fue el primer personaje de paisa que hice, me conectó mucho con Medellín, donde nací, y con lo que allí había pasado, con su parte más cruda y dura. Además, trabajé con un elenco maravilloso”.



Luego interpretó a otra paisa, la madre Laura, y piensa que como actriz, los dos personajes le enseñaron y la prepararon para lo que vendría después: tomar la decisión de irse a Los Ángeles, a “buscar caminos”.



Reyes cuenta que Lady la ayudó a ahondar en la humanidad, por tratarse de un personaje de la vida real. “Me dio planos, pues no todo es blanco o negro; buscar los valores y las sombras, ir más allá de un papel, pues me permitió mirar esas cosas de las que no nos sentimos orgullosos”, dice.



Luego de Lady, Natalia Reyes participó en 'Pájaros de verano', película de Ciro Guerra y Cristina Gallego, y se fue a “vivir a una isla cerca de Cartagena, buscando un lugar para ser feliz”, hasta su oportunidad en Terminator, filme en el que interpreta a una mexicana “que es un poco Lady, voluntariosa, que lucha por sus derechos, le gusta decir lo que piensa y tiene claro de dónde viene”.



Ahora, se prepara para la promoción de la película, que la llevará a varios países, y tiene ganas de hacer cine y series tanto comerciales como de autor. Restrepo, por su parte, hará una obra de teatro en Los Ángeles.



Y pese a que hoy viven en medio de la gran industria del cine, a la que llegaron a aprender y a hacerse un nombre, le dan gracias a lo que la televisión colombiana les ha enseñado.

