'Batwoman' está buscando nueva actriz, tenemos algunas candidatas

"He tomado la muy difícil decisión de no volver en la próxima temporada de la serie 'Batwoman'", dijo Ruby Rose,la modelo y actriz que se había metido en el traje de esta heroína de DC Cómics

Aunque no se dieron las razones de su renuncia, se habla de mucha tensión por la cantidad de acoso en redes sociales que recibió Rose de parte de haters y fanáticos enojados.

Ruby Rose en una escena de la serie Foto: HBO

"El estudio y la cadena (en Colombia se emite por HBO), están firmemente comprometidos con la segunda temporada de 'Batwoman' y su futuro a largo plazo, y, junto al talentoso equipo creativo de la serie, tenemos ganas de compartir esta nueva dirección, incluyendo la elección en los próximos meses de una nueva protagonista que sea parte de la comunidad LGBTIQ", fue uno de los comentarios de los productores.



Precisamente suena mucho el nombre de Stephanie Beatriz, una actriz de padre colombiano y madre boliviana que nació en Neuquén (Argentina) pero se crió en Estados Unidos. Tiene 39 años y fue una de las primeras en reconocer que le encantaría tomar el papel que dejó Rose.

Stephanie Beatriz trabajó en la comedia 'Brooklyn-Nine Nine Foto: Fox

Beatriz es recordada por su trabajo en la serie 'Brooklyn Nine-Nine' (como la detective Rosa Diaz), 'In the Heights' y 'Lego Movie 2'..

Sin embargo, no será una tarea fácil, pues los productores afirmaron que la serie va a seguir trabajando en la segunda temporada de la serie y ya debe haber cientos de actrices preparándose para la audición.



Otra de las actrices que podría sonar, es Evan Rachel -Wood, aunque seria difícil ya que se prepara para la cuarta temporada de 'Westworld', pero para muchos precisamente en esa serie como una heroína cargada de matices grises funcionaría muy bien para el asumir el reto de ser Batwoman.

La actriz Evan Rachel Wood mostró su poder en 'Westworld'. Foto: Valerie Macon / AFP

También se ha planteado a Michelle Rodríguez, recordada por su trabajo en la saga cinematográfica de 'Rápidos y Furiosos'.

Michelle Rodriguez en una imagen de 'Rápidos y furiosos 9'. Foto: cortesía United International Pictures

Ella es una activista de la comunidad Lgtbi, experiencia con la acción tiene una presencia poderosa frente a la cámaras, lo que pondría como una de las candidatas para algunos fanáticos.

Desde antes de que Ruby Rose tomará el papel en la serie, en algunos medios especializados se llegó a decir que Kristen Stewart (recordada popularmente por la saga de 'Crepúsculo' pero con una ya extensa carrera en el drama y la acción) era perfecta para el papel.

Tanto sus características físicas y esa actitud un poco fría que se le siente en pantalla, podría funcionar para que sea una 'batiestrella' verosímil para los fanáticos.

Kristen Stewart actuó en la película Amenaza en lo profundo. Foto: 20 th Century Fox

También se ha barajado el nombre de Alexandra Daddario, quien ha aparecido en películas como 'Baywatch', 'Percy Jackson' y 'Can You Keep a Secret'.



Posiblemente no represente a la comunidad Lgtbi, pero para muchos tiene todas las características para dar el salto a la televisión en un personaje con visos heroicos y mucho poderío femenino.

Alexandra Daddario en en la película Baywatch Foto: Baywatch Movie

Al igual que Anna Paquin, quien a los 11 años ganó un Óscar como mejor actriz de reparto por 'El piano' y fue la famosa vampira Sookie Stackhousede la serie True Blood e interpretó a Rogue en la saga de X-Men. También apreció en 'El irlandés' , de Martin Scorsese.

La actriz canadiense se hizo famosa también por la serie 'True Blood'. Foto: HBO

Ella tiene la experiencia y la fuerza emocional para asumir el papel y las reacciones en redes sociales.



