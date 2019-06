'Este filme te muerde cuando esperas un abrazo’

Una chica que acaba de perder a su madre encuentra un bolso abandonado cuando va a tomar el metro y decide hallar a la dueña para devolvérselo.



Con un gesto de bondad, como es la joven misma, empieza la relación entre Frances McCullen y Greta Hideg, una excéntrica, solitaria y encantadora viuda, propietaria de la cartera en cuestión. Resulta un lobo con piel de oveja.



“Este es un personaje malvado. Sin la mínima intención de explicar o justificarla, pero, por supuesto, hay toda una especie de paisaje románico a su alrededor, la música, la infancia. Pero después de todo, sin duda, es un monstruo”, cuenta Isabelle Huppert, quien se pone en los zapatos de Greta en La viuda –que se estrena hoy–, la nueva película de Neil Jordan, el famoso director de El juego de las lágrimas, Entrevista con el vampiro y The End of the Affair, por mencionar solo algunos títulos.

La francesa Isabelle Huppert es Greta, una mujer solitaria y perversa. Foto: Diamond Films

Es habitual ver a Huppert metida en la piel de personajes desequilibrados y perturbadores. Greta se une al grupo que ya integran Erika Kohut, de La profesora de piano, y Michèle, de Elle, esta última le mereció un Globo de Oro y una nominación al Óscar, en 2016.



“Es más probable que uno considere a este tipo de persona como un hombre en vez de que sea una mujer. Esa soledad en la que vive puede ser conmovedora, pero también te da una sensación de poder, de fortaleza, porque ella tiene su propia vida. El papel me gustó de inmediato. Como personaje es agradable”, asegura la actriz francesa, que comparte créditos con Chloë Grace Moretz. EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista con las dos intérpretes.



A sus 22 años, Grace Moretz, nacida en Atlanta (EE. UU.), se consolida como una actriz versátil, gracias a sus apariciones en producciones tan disímiles como Let me In, Kick-Ass, La quinta ola y una nueva versión de Carrie.



“Creo que la relación entre Greta y Frances es muy interesante, obsesiva y difícil de entender –cuenta Moretz acerca de la relación de su rol con el de Huppert en La viuda–. Es como un thriller romántico, no exactamente sexual, pero creo que tiene momentos provocativos, al menos en la manipulación de las emociones”.



La música, clave en la historia, fue una obsesión del director y uno de los aportes más grandes al misterio. Greta es pianista y se sienta al instrumento para interpretarlo con desespero.



“Estás convencida de que es una mujer refinada, bien criada e inteligente. Greta es un personaje brillante, puedes verla más como una mujer indefensa, como estaba planteada en el guion original, pero Isabelle la hizo mucho más interesante y, claro, mucho más macabra”, agrega Moretz.

Como ‘Misery’

La ambientación de La viuda y parte de la psiquis de sus personajes evoca ese tensionante relato que en 1990 protagonizaron Kathy Bates y James Caan: Misery, en el que una mujer se obsesiona con su escritor favorito, al que somete a las más terribles torturas.



“Filmamos en Dublín (Irlanda) y cuando estaba allí, en uno de los cines de la ciudad, había una proyección de Misery. Lo tomé como una señal. Disfruté mucho ver esa película nuevamente. Pensaba que mi personaje guardaba ciertas similitudes con el papel de Bates, por lo malvada y, a veces, divertida”, cuenta Huppert (París, 1953).



Las escenas exteriores de La viuda se rodaron en Nueva York y, según la actriz gala, la Gran Manzana fue importante en la trama. “Es interesante llegar a esto porque Greta es un personaje solitario en esta ciudad, donde tal vez la sensación de desarraigo es mucho más fuerte que en cualquier otro lugar del mundo”.

Chloë Grace Moretz es una chica que acaba de perder a su madre y cae en la trampa de Greta. Foto: Diamond Films

Para Moretz poder compartir con esta leyenda de la actuación fue una de sus principales motivaciones para aceptar su papel, además del desarrollo argumental. “Ves muchos roles que te gustaría hacer, y cuando leí este guion me llamó la atención porque es algo que no había visto. Parece una película hecha en los años 80 o 90, es un thriller inteligente con actuaciones y momentos muy creíbles, pero filmado como una experiencia tenebrosa”, dice.



Y agrega: “Esta es una película muy salvaje, se siente como un paseo en una montaña rusa. Espero que el público se enfoque en las emociones y las actuaciones, no es cursi, no está exagerada, al contrario, es muy realista y natural. Pasan cosas que no calculas que sucedan: te muerde cuando esperas un abrazo”.

