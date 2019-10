En imágenes: las 30 'Casitas del horror' de 'Los Simpsons'

FOX Chanel

'The Day The Earth Looked Stupid' hace una parodia en su título y otra en su contenido. El nombre del capítulo hace referencia a la película 'The Day the Earth Stood Still'. La trama del especial de 2006 recrea el episodio sucedido en 1938 en Estados Unidos, cuando Orson Welles transmitió por radio una historia en la que los extraterrestres invadían la tierra y mucha gente creyó que se trataba de una noticia real.