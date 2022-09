El director danés Lars von Trier estrenó este jueves en Venecia "The Kingdom Exodus", la tercera parte de su corrosiva serie "El Reino" (1994 y 1997), que culminó estando ya enfermo de parkinson.



"Diría que estoy bien más allá de este temblor que a veces es difícil combatir. Pero me siento mejor, un poco más estúpido que en el pasado y esto dice mucho", señaló irónico este provocador cineasta, suscitando el aplauso en su rueda de prensa por videoconferencia en la Mostra.

Von Trier, autor de obras de culto como "Anticristo" (2009) o "Nymphomaniac" (2013), siempre quiso terminar aquella serie de televisión de médicos enloquecidos de los noventa, "Riget", y de la que solo había publicado dos temporadas (1994 y 1997).



(Lea además: Lars Von Trier padece Párkinson)



Por eso, hace tres años y medio se puso a trabajar en una tercera parte para cerrar por primera vez una trilogía y así surgió "The Kingdom Exodus", acogida con entusiasmo por la prensa y la crítica en su primera proyección veneciana, fuera de concurso.



El cineasta vuelve así a abrir las puertas de aquel hospital en el que el mal arraigó hace un cuarto de siglo, donde los médicos, enfermeros y pacientes daneses y suecos se maldicen entre sí, se hostigan y atacan, y en el que el misterio emana de una mezcla de terror y comicidad.



Aunque el tiempo pasa y el realizador ha tenido que crear nuevos personajes, dado que "muchos" de los actores que los interpretaban han muerto en estos años.



Unos roles inspirados en "Fanny y Alexander" (1982), la película con la que Ingmar Bergman alcanzó la cumbre de su carrera, según el propio Von Trier, presente en varios cameos en su serie.



El cineasta, de 66 años y que no acudió personalmente a Venecia sino que participó en el estreno de su serie por videoconferencia, aseguró que crear esta tercera entrega fue "un placer" para él: "Me he divertido mucho escribiéndola", dijo.



(Le puede interesar: Chris Rock se negó a volver a presentar los Óscar 2023 tras cachetada de Smith)



"He tenido momentos difíciles en mi vida y diversos proyectos que pudieron nacer pero no lo hicieron porque no era fácil. Por lo tanto ha sido un placer para mí escribir esta historia y me he divertido haciéndolo, espero que sea igual para quienes la vean", afirmó.



EFE