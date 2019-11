‘Lapü’: el rito fúnebre como una creación artística llega al cine

El punto de partida de Lapü es la muerte, pero no como ese oscuro momento al que todos le tememos y al que no queremos llegar, sino visto con aire de belleza, desde su resignificación como la pérdida y la memoria.



Este relato cinematográfico explora el segundo entierro de los wayú, uno de los eventos más importantes para cualquier miembro de esa comunidad afincada en La Guajira, en el norte de Colombia. El rito fúnebre como una creación artística.

Durante tres años, los realizadores César Jaimes y Juan Pablo Polanco entraron en contacto con varias personas wayú y no wayú con quienes fueron ahondando en el tema que querían abordar en su película, que ya se encuentra disponible en las salas de cine del país.



“Hubo muchos momentos en los que no sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos o qué era lo que estábamos haciendo. De alguna manera, las dudas sobre la muerte, los sueños y el cine eran las que iban nutriendo ese proceso de creación”, recuerda Jaimes.



En Lapü, Doris, una joven de la etnia indígena, sueña con su prima que ha muerto hace diez años y entiende que ella le está pidiendo que exhume sus restos y los vuelva a enterrar en el cementerio de la familia en la alta Guajira. El segundo entierro hará que Doris entre en contacto con la muerte, el mundo de los espíritus y los recuerdos de su prima.



La producción tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de Cine de Sundance y formó parte de la sección Forum de la Berlinale. También se presentó en Cartagena y en Docs Barcelona.



“Ha sido muy lindo sentir cómo la película que en cierta forma es tan local y ocurre en ese espacio pequeño de la ranchería ha logrado hacer ecos y tocado personas en lugares tan diferentes del mundo. Hemos sentido que ha funcionado como un lugar de diálogo con la memoria del público o un espejo para que los espectadores reflexionen y se relacionen con sus propios procesos de duelo o entierros”, cuenta Polanco.



Además de su cuidada estética visual y sonora, la narración fluctúa entre el documental y la ficción.



“Siento que me es cada vez más difícil querer diferenciar cuáles elementos le pertenecen a la ficción y cuáles le pertenecen al documental como lenguaje. La idea de ficción y documental es una dicotomía que tiene relación con las distancias que creamos entre los estados del sueño y la vigilia”, acota Jaimes.