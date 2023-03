Este 17 de marzo la policía le confirmó al medio estadounidense TMZ, enfocado en informar sobre entretenimiento y lo que sucede en la vida de las celebridades, la muerte del actor Lance Reddick, conocido por sus actuaciones en ‘The Wire’ y en las películas de ‘John Wick’.



El intérprete tenía 60 años.

Su cuerpo fue encontrado en su casa, ubicada en los Ángeles, alrededor de las 9:30 a.m. Sin embargo, hasta el momento no se saben las causas de su muerte, aunque se dice que pudo haber sido de forma natural, según se lee en el medio anteriormente mencionado.

El actor comenzó su carrera con la película de 'Sombras de Nueva York', estrenada en 1996, pero no fue sino hasta 2002 que empezó a hacer conocido con su puesta en escena en 'The Wire', dándole vida al personaje 'Daniels' hasta 2008, año en el que la serie finalizó.



Seguido de ello comenzó a actuar en series criminales como 'Ley y orden: acción criminal', en 2004, en la cual participó durante varias temporadas, y después participó en 'CSI: Miami'



Después de protagonizar en estas series y de acuerdo a la página web de IMDB, Lance Reddick actuó en películas como:

​

'Tennessee' (2008).

'Conspiración militar' (2009).

'Johan Hex' (2010).

'Remains' (2011).

'No nos moverán' (2012).

'Asalto al poder' (2013).

'Oldboy' (2013).

‘The Guest' (2014).

'Facults' (2014).

'John Wick: otro día para matar' (2014).

'Pirados al rescate' (2014).

Parallel Man: infinite pursuit' (2014).

'Fun Size Horror: volumen one' (2015).

'John Wick: pacto de sangre' (2017.

'Canal street' (2018).

'Los domésticos' (2018).

'Monster party' (2018).

'John Wick: parabellum' (2019).

Objetivo Washington D.C' (2019).

'El amor de Sylvie' (2020).

'Una noche en Miami' (2020).

'Gondzilla vs. Kong' (2021).​

Portada de la serie de 'Percy Jackson and the Olympians' Foto: Página Oficial de Disney +

Además participó en la cuarta película de la saga de ‘John Wick' , la cual será estrenada el próximo 24 de marzo en salas de cine.



Cabe aclarar, que el pasado 15 de marzo, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le veía caminando silenciosamente mientras que sus perros se escuchaban al fondo ladrando desesperadamente, momento en el que se suponía que tenía que estar en la premiere de la película 'John Wick', en New York.



Hasta el momento no se conoce de la razón por la cual no se presentó en el evento.



Finalmente, Lance Reddick había grabado su parte en la serie de 'Percy Jackson and the Olympians', la cual será lanzada en 2024 por medio de la plataforma de streaming de Disney+, dándole vida al señor del Olympo.

