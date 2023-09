Hacer una radiografía del equipo de baloncesto los Lakers y la magia que le impregnó uno de sus jugadores más importantes de su historia ha sido el reto que ha enfrentado Lakers: Tiempo de ganar (en inglés, Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty, la serie de HBO y HBO Max que ya tienen disponible (con estrenos de nuevos episodios los domingos, a las 8 p. m.) su segunda temporada.

La serie decidió tomar algunos riesgos (como escapar de la típica historia de redención deportiva a la que casi siempre nos han tenido acostumbrados el cine y la televisión) y orientar su narrativa a los entretelones del negocio, un escenario que está en la otra esquina, lejos de las canchas y el juego, pero que es crucial para la supervivencia del equipo.



Eso puede ser un punto en contra para quienes no han visto esta producción y que esperan una recreación intensa del juego, del sudor, de los puntos salvadores en la agonía del juego.



Lakers: Tiempo de ganar tiene eso, aunque en menor medida. Pero también puede ser un tema a favor al revelar una capa poco explotada en la pantalla y que puede incentivar un interés, un descubrimiento de ese mundo de estrellas y competencias. La serie es una buena anomalía (si se puede llamar así) dentro del género.

Es un drama, pero a la vez es un retrato muy acertado, en sus texturas y estética, de la década que se ubicaba a finales de los 70. Los Angeles Lakers estaban buscando un giro en su historia, y dos personajes serían los encargados de dárselo: Jerry Buss, un empresario arriesgado, y Erwin ‘Magic’ Johnson’, que en ese entonces (1979) asomaba la cabeza para que los dioses del Olimpo lo vieran y lo dejaran entrar a sus dominios.

Esta es una ficción, inspirada en hechos reales, que a su vez explota en un ritmo frenético de escenas, cortes y juegos de edición en la que se asume que el exceso y el show metido en las venas del deporte no dan respiro. El básquet ha dejado de ser solo un juego, es un espectáculo y había que explotarlo al máximo.

Hay buenos comentarios del trabajo de Isaiah en el papeld e Johnson. Foto: HBO

En el papel de Jerry Buss está el increíble John C. Reilly, y en el de Magic Johnson se unió Quincy Isaiah; y con ellos Adrien Brody, en el papel de entrenador Pat Hingley, quien va revelando más capas de su personalidad y adquiere un mayor protagonismo en la segunda temporada.

La gran sorpresa de los Lakers de salir de una zona cómoda en el primer ciclo contrasta con una segunda etapa más clara en los retos del deporte y en la que Brody destaca su rango actoral y la interacción con un Magic Johnson que reaparece más acoplado, pero que a la vez ha perdido esa energía de sus inicios y se lo ve más frágil, excesivo y temeroso.

“Algo que me movió mucho al acercarme a este mundo del baloncesto fue el sentimiento de camaradería y la necesidad de trabajar en equipo y trasladar ese sentimiento a las sociedad. Todos esos aspectos acerca del liderazgo, inspiración, todos esos aspectos fueron realmente significativos y hay paralelos relacionados con otros aspectos de la vida que son muy profundos”, reconoció Brody sobre esta serie.



Madurar y jugar

“En esta segunda temporada Magic Johnson es más maduro. En la primera solo vimos una parte de Magic, una franja de su vida, pero ahora él ahora está en la gran ciudad –Los Ángeles–, y lo vemos convertirse en padre y lidiando con más batallas en su vida”, contextualiza Isaiah, quien tras aparecer en un episodio de los sketches de Black Lady (comedia de HBO) asumió el reto de un papel más grande en Lakers: Tiempo de ganar.

“Con esta segunda temporada yo también creo más en mí mismo y en el equipo que me acompañó en la serie. Ellos pusieron toda la energía en la serie”, recalcó el actor, que recibió una respuesta mayoritariamente positiva por su interpretación. “La gente ha sido mayoritariamente muy amable con mi trabajo y no puedo estar más que agradecido”, apuntó.

La serie explora la intensidad social que se sentía en ese tiempo en la sociedad estadounidense, el clasismo, el racismo y otras tensiones que se reflejaban, por ejemplo, en la tensión de Magic Johnson y Larry Bird, que jugaba en los Boston Celtics (Bird), dando paso a un episodio que generó un nuevo drama para una NBA que necesitaba llamar la atención de mucha gente.

En el papel de Jerry Buss está el increíble John C. Reilly,. Foto:

El duelo y las jugadas de ambos lograron darle un nuevo aire a la liga y arrastraron a millones de fanáticos, aunque años después los conflictos en la cancha se transformaron en una amistad y camaradería que se han mantenido hasta ahora.

En su segundo ciclo no hay respiro, el juego crece y Johnson ya ha lidiado con conflictos con el entrenador Paul Westhead y ahora tiene con él a un aliado en Pat Riley, que también experimenta el ascenso y el miedo al tener que manejar todos los hilos deportivos para llevar a la gloria al equipo.

“Lo que me gusta de este viaje es que explora la vida de esas personas que fueron y siguen siendo grandes en el deporte, dando un espacio a sus emociones y a su retrato como seres humanos”, reflexionó Adrien Brody al referirse a esa apuesta que toca otras fibras del deporte de la canasta y los millones de dólares.

¿Qué dice la crítica?

La crítica ha recibido bien la apuesta visual y dramática de la producción. Ha elogiado la forma y está cómoda con el fondo. Aunque algunos criticaron un poco el tono insolente y sarcástico,como lo hizo Brian Lowry en su artículo para CNN acerca de la nueva etapa de la serie.



“Sus florituras estilísticas pueden distraer, pero la historia sigue siendo sólida y las interpretaciones excelentes en general”, apuntó Joel Keller, de la revista digital Decider. Aunque Daniel Feinberg contrasta esa apreciación al referirse a ella como un relato que “no tiene suficiente profundidad para transformar la serie en algo más que una mirada exuberante a Los Ángeles y el mundo del deporte en un momento puntual”.



Pero quien mejor define su esencia y da en el clavo al tratar de explicar su éxito es Josh Sorokach, el colega de Keller en Decider, al decir: “No hace falta que seas fanático del baloncesto para disfrutar su agudo guion y sus deslumbrantes interpretaciones”. Un juego de opiniones desde diferentes bordes que no lleva a otra cosa que tener que verla.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

