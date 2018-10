Una irreconocible Lady Gaga debuta como protagonista de un filme

Stefani Germanotta. ¿Le suena familiar ese nombre? Es la nueva protagonista de la película que dirige y protagoniza el actor Bradley Cooper. Sin embargo, la familiaridad puede ser más por el lado musical, pues Stefani Germanotta no es otra que la famosísima Lady Gaga.

La cantante y compositora, también activista e ícono de la moda, debuta como actriz principal en un filme, en 'Nace una estrella' ('A Star is Born'), que resulta ser la cuarta adaptación de la misma historia (las otras versiones se estrenaron en 1934, 1954 y 1976).



Gaga interpreta a Ally, una chica talentosa que canta y baila en los bares locales, donde la descubre Jackson Maine (Cooper), una estrella en decadencia de la música 'country'. El amor y la pasión empiezan una relación que se traduce al campo musical.



“Antes de llegar a este proyecto, yo era una fanática del trabajo de Bradley, así que compartir el rol principal con él fue muy emocionante –dijo Lady Gaga durante su encuentro con los medios en el pasado Festival de cine de Toronto, en Canadá–. Por eso quise dejar cada gota de sudor, cada esfuerzo, todo mi dolor, mi pena, mis miedos, mi amor, mi bondad… todo se los ofrecí a mis compañeros en el set, mis maestros. Me sentí como un miembro de una enorme familia, en la que estaban asistentes, técnicos, actores; y en la cabeza, el director”.



La cantante neoyorquina se mete en un rol que en el pasado interpretaron Janet Gaynor, Judy Gardland y Barbra Streisand. No la tenía fácil.

“Yo adoro el maquillaje, la moda, los disfraces. Pero esta vez estaba muy lejos de eso, me ayudó mucho la amistad que entablé con Bradley. Confié mucho en él, en la forma en que me ayudó a explotar algo que no había explorado antes. Para este personaje no usé maquillaje y me dejé el pelo de mi color natural. Fue un reto, pero también fue liberador”, contó Gaga respecto a su preparación.

Ally es el personaje más importante que ha interpretado hasta el momento Lady Gaga. Su primer coqueteo con las pantallas fue en el 2001, en la serie de televisión 'Los Soprano', cuando apenas tenía 15 años y ya había compuesto su primera canción.

“Esta película ha cambiado mi vida, no lo digo solamente por la película, sino por la gente que he conocido en este proceso (…). Me sentí bendecida y privilegiada de estar cada día en el set”, expuso Gaga durante la premier de 'Nace una estrella' en Norteamérica.



Además de caracterizar a Ally, la artista, que estuvo nominada al Óscar por el tema 'Til It Happens to You' (de 'The Hunting Ground'), compuso e interpretó las canciones de 'Nace una estrella'. En ese proceso creativo participaron artistas como Lukas Nelson, Jason Isbell y Mark Ronson.

La extravagancia

Su rol en 'Nace una estrella', que en principio iba a dirigir Clint Eastwood, ha evidenciado la capacidad de la actriz y cantante para reinventarse. En el 2015 sorprendió con su participación en la quinta temporada de 'American Horror Story: Hotel', en la que interpretó a la condesa Elizabeth. Su desempeño fue premiado con un Globo de Oro a la mejor actuación.



Las extravagancias de esta contralto, que dio su salto a la música en el 2008 con el álbum 'The Fame', empezaron a vislumbrarse en sus atrevidos videoclips y en los atuendos que usaba en apariciones en premiaciones y eventos públicos. Son inolvidables su vestido de los premios MTV del 2010, hecho con 25 kilos de carne de res; el tocado que le bordeaba la cara, similar a un nido de ave, que completó su pinta para los mismos galardones un año atrás, y el diseño inspirado en el armario de 'La bella y la bestia', que lució por las calles de su natal Nueva York, cuando cumplió 28 años.

La cantante Lady Gaga a su llegada a la versión 53 de los premios Grammy dentro de un huevo gigante. Foto: AFP

“Lady Gaga ha viajado en un huevo gigante, se diseñó un vestido de carne cruda y formó parte de una sangrienta orgía en la televisión. Pero su gran transformación ocurre en 'Nace una estrella': ella se convierte en una digna candidata al Óscar como mejor actriz”, escribió Johnny Oleksinski en su crítica en 'The New York Post'.

En contraste con sus experiencias audiovisuales previas, Gaga comentó en 'Collider': “He estado en muchos sets, he aprendido de técnica y de ángulos de cámaras. Pero esto fue realmente distinto, cada proyecto tiene sus características particulares. Bradley es un director sensacional, tiene muy claros los encuadres y la historia, y luego te da una libertad única para actuar. Sentí que podía volar”.



Al respecto, Cooper comentó: “Ella había hecho grandes trabajos como actriz, pero hacer esta enorme transición se sintió como si hubiéramos estado cada uno en el mismo lugar en nuestro trabajo, y como que ambos necesitábamos lo mismo el uno del otro para básicamente saltar a la pista de este otro lado”.



Después de muchos días de promoción del filme en prestigiosos festivales, como Venecia y Toronto, y de haber recibido estupendas críticas por su actuación, la cantante suena como la más firme candidata para encarnar a Úrsula, la villana de 'La sirenita', en la película con actores reales que prepara Disney.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @CulturaET