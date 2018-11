La W, líder en oyentes de noticias de 6 a. m. a 1 p. m.

Según el más reciente resultado del Estudio Continuo de Audiencias Radiales (Ecar), la emisora La W, que hace parte de Caracol Radio, es líder en la franja de la llamada radio hablada (de noticias) de 6 a. m. a 1 p. m. de lunes a viernes, con 1’347.000 oyentes.

Esta cifra, que corresponde a la tercera ola del año, muestra también que en la franja de 12 m. a 3 p. m., de lunes a viernes, la emisora tiene 484.100 oyentes, superando a su más inmediato seguidor, Blu Radio.



En otro de los análisis, muestra un crecimiento del 59,5 por ciento de nuevos oyentes en la franja de 12 m. a 1 p. m. de lunes a viernes.



Para Julio Sánchez Cristo, director de la emisora, “la magia está en el equipo y tengo el mejor. La operación comienza a las 3 de la mañana y poco a poco se va tejiendo sin que la gente se dé cuenta. Yo siempre he dicho que la radio debe sorprender”.



Uno de los horarios que vale la pena analizar es el comprendido entre las 12 m. y las 3 p. m., en el que La W, desde hace dos años, cambió su formato e hizo una extensión informativa que demostró que en esas horas hay muchos oyentes ávidos de noticias.



En este horario se realizó una mezcla importante de las redes sociales, al igual que en el resto de las franjas.



De hecho, la emisora cuenta con 3,58 millones de seguidores en Twitter, 17 millones de reproducciones en Facebook Live y 2,4 millones de interacciones en esta última red.



“La sintonía vía aplicaciones crece muy rápido. El apoyo de las cuentas del equipo y de la emisora permite que la gente sepa lo que estamos haciendo, lo consulte a deshoras y lo comparta”, comenta Sánchez Cristo.



Y agrega: “En lo personal ya estoy un poco quedado con respecto a mis compañeros, pues no hay que olvidar que a la mayoría les doblo la edad. Para mí, lo más importante es estar leyendo la prensa del mundo, en vivo y en directo”.



Para Sánchez Cristo, es fundamental hablar de la sintonía total de Caracol Radio en la franja de la mañana, pues si se suma la de Caracol Básica y La W, alcanza 2’390.900 personas, según cifras del Ecar. “Se trata de un número de oyentes muy considerable, con una posición de opinión alta y una participación inalcanzable entre los dos sistemas”, dice.



El estudio muestra que de 6 a. m. a 1 p. m. de lunes a viernes, la Básica de Caracol registra 1’043.800 oyentes, mientras que de 6 a 10 a. m. son 857.800 escuchas.



El comunicador manifiesta que aunque “es un honor tener una competencia en la misma casa, también es un lío. Caracol Básica es una marca de 75 años que tiene a Darío Arizmendi y un formidable equipo. No la tenemos fácil”.



