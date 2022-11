La temporada de ‘La Voz Senior 2022’ concluyó en la noche del pasado martes 1 de noviembre. ‘Chencho’, del equipo de Kany García, logró llevarse el título al mejor cantante del certamen, luego de que los espectadores lo escogieran como el ganador por medio de una votación en línea.



(Siga leyendo: Hombre se hace el muerto en videos de TikTok y por eso consigue papel en ‘CSI’).

José Inocencio Trejos Gonazález, nombre de pila del artista, deslumbró a la audiencia cantando ‘La Nave del Olvido’ de Francisco López y luego realizando una colaboración con su entrenadora interpretando ‘Contigo Aprendí’, presentación que, según algunos internautas, fue una de las mejores de la noche.



Así las cosas, tras leerse el resultado del escrutinio digital, este abuelito, de 72 años, logró alzar el trofeo a la mejor voz senior de Colombia y llevarse 300 millones de pesos a su hogar, así como un contrato con Universal Music para poder grabar su primer sencillo.



Cabe aclarar, que su competencia no se quedó con las manos vacías. Nubia, del equipo Cepeda, y Gloria Elena, del equipo de Nacho, recibieron 100 y 50 millones de pesos, respectivamente por haber quedado en el segundo y tercer lugar de las votaciones.



(También: El cine colombiano, galardonado en diferentes festivales del mundo).

Facebook Twitter Linkedin

Nubia, Chencho y Gloria fueron los finalistas de 'La Voz Senior'. Foto: Caracol Televisión

¿Qué hará con el dinero?

José Inocencio entró al programa siendo una de las revelaciones más visibles del show. A sus 72 años cuenta que superó el parkinson y dice que ha sido la música la mejor terapia para poder tratar algunas de las complicaciones derivadas de la enfermedad.



“Esta es mi terapia. El párkinson dentro de sus modalidades es diferente para todas las personas, acaba con la voz, y yo estoy luchando y no quiero que se acabe”, dijo a los jurados.



Cuenta que desde que fue diagnosticado teme perder la capacidad para hablar, por lo que estar en ‘La Voz Senior’ ha sido la mejor oportunidad para luchar con una condición que afecta a cerca de 300 mil personas en el país.



(Lea: ‘The Witcher’: Henry Cavill abandona la serie; Liam Hemsworth será su reemplazo).

Desde un principio Trejos se ganó el corazón de los jurados, quienes se voltearon a luchar por él y brindarle un cupo en sus equipos. Desde ese momento, su carrera fue en ascenso y logró eliminar a grandes artistas que compitieron contra él en el diamante de las estrellas.



Así las cosas, el caleño, quien también fue educador, será la nueva cara de las baladas en el país, un género que resiste a desaparecer y que ha estado tomando fuerza gracias a esta clase de programas que reviven en género romántico en la industria.



"Este premio llega en un momento inesperado porque uno no contaba con esto, simplemente es como un sueño que se ha hecho realidad", expresó el cantante en las redes sociales de 'La Voz'.



" No tengo planes toda vía para el dinero, no tengo nada planeado. Cuando llega un golpe de estos, producto de un talento, uno se debe sentar con la familia y ver qué decisión se toma. Gracias a nuestro talento estamos aquí y seguiremos triunfando en cualquier ámbito"; expresó.



(Lea también: Llega a los cines la delirante ‘Rebelión’ emocional de Joe Arroyo).

Más noticias

¿Cuál es la película más terrorífica de todos los tiempos?

'El paciente' y 'Bosé': algunos de los esperados estrenos de noviembre

La muerte no resuelta que acabó con carrera del actor mejor pagado de Hollywood

Tendencias EL TIEMPO