‘La Voz Kids’ estrenó una nueva temporada el pasado 18 de julio y desde entonces ha entretenido a los colombianos con sus concursantes, presentadores y jurado.



El programa de música está buscando talentos infantiles que tengan habilidades de canto. En el último episodio, una participante conmovió a los televidentes con su historia de vida.



María Ángel Gallego Posada llegó al concurso en busca de una oportunidad para demostrar sus capacidades. La pequeña interpretó la canción ‘No quererte’, de Maia.



A pesar de que los jurados no la eligieron, conversaron con María Ángel para conocer más de su vida. La menor nació en Medellín y siempre soñó con presentarse en ‘La Voz Kids’.



Nacho y Kany García aprovecharon la ocasión para darle algunas recomendaciones a tener en cuenta. Le aseguraron que tiene talento de sobra pero debe practicar más para presentarse en la próxima edición.



“Tienes una voz súper linda, creo que si logras trabajar con esos problemitas de afinación no me cabe duda de que, la próxima vez, los tres vamos a apretar el botón. Te queda camino para el año que viene”, manifestó Kany García.



María Ángel no quiso irse sin cumplir otro de sus sueños: compartir un escenario con Kany García. La cantante puertorriqueña es una de los ídolos de la menor.



“Antes de terminar Kany, quiero cantar contigo una canción” reveló la participante.

La pequeña empezó a interpretar el sencillo ‘Para siempre’ y rápidamente se le unió García. Las dos cantaron al unísono y se abrazaron mientras el público aplaudía el tierno momento.

El relato del papá

Carlos Alberto Gallego, padre de María Ángel, contó una historia que conmovió al público. El hombre expresó que su hija ha sido una de sus mayores inspiraciones para luchar contra una enfermedad.



Gallego reveló que en una ocasión se encontraba con la pequeña, cuando sufrió un infarto. María Ángel le cantó una canción de su autoría a su papá para que se sintiera mejor y olvidará el dolor que estaba sintiendo.



“Tuve un infarto en el miocardio izquierdo, me desplomé y ella llorando me dijo que no quería verme sufrir y que si me podía cantar una canción que me compuso y debo confesar que fue tanto el sentimiento que ella me transmitió que se me olvidó ese dolor tan intenso que uno siente”, señaló el papá de la concursante.



María Ángel no se olvidó de su progenitor cuando estaba en el escenario y le mandó saludos y pronta recuperación. La niña manifestó su intención de seguir practicando y afinando sus talentos.

