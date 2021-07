Así será la dinámica de 'La voz Kids' este año

Los cantantes Natalia Jiménez, Andrés Cepeda y Jesús Navarro acompañarán a las familias colombianas en un espacio que además de entretener, busca impulsar el talento musical de los más jóvenes. Ellos, los jurados, tienen la tarea de compartir su experiencia para que los pequeños participantes lleguen a ser grandes artistas y logren un lugar en la industria musical.



El primer capítulo de uno de los programas más queridos por los televidentes se emitió este miércoles, tras el final de ‘Desafío: The Box’, con la primera etapa que corresponde a las ‘audiciones a ciegas’ para escoger los integrantes de cada uno de los equipos de los tres entrenadores.



‘La Voz Kids’ se emite en las noches del ‘Canal Caracol’ desde 2014, logrando una gran acogida en la audiencia colombiana, no solo por el carisma de los menores, sino por los grandes talentos que han pasado por las temporadas del programa.



Tradicionalmente, el cantautor bogotano Andrés Cepeda y la también cantante Fanny Lu figuraban como jurados en las temporadas del ‘reality’ en los últimos años. No obstante, en la edición de este año solo Cepeda repite como jurado, en esta ocasión al lado de la cantante española Natalia Jiménez, reconocida a nivel mundial por su paso como cantante de ‘La Quinta Estación', además del cantante mexicano Jesús Navarro, vocalista de la banda ‘Reik’.

Como presentadoras del programa estarán Laura Acuña y Laura Tobón, quienes se han mostrado muy emocionadas en sus redes sociales por el inicio del programa, las audiciones, así como los jóvenes talentos que prometen ‘descrestar’ no solo a los jurados, sino a todos los televidentes.



En la pantalla del ‘Canal Caracol’ ya inició la primera etapa, que corresponde a las audiciones a ciegas, donde tras la audición de los menores, los jurados muestran su intención de que la voz del pequeño haga parte de su equipo y el niño es quien finalmente escoge quién quiere que sea su entrenador.



Seguidamente, el programa entra en una fase en donde los participantes se enfrentan uno a uno para avanzar en la competencia y lograr escoger la voz más llamativa del país.



Además, algunos niños que fueron eliminados en las primeras fases tendrán la oportunidad de regresar a escena y demostrar que merecen un lugar en la competencia para finalmente dar paso a la etapa final donde solo 3 menores disputarán el primer lugar.



