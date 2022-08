El pasado 18 de julio inició la transmisión de la 'La Voz Kids' ha provocado que varios colombianos estén pendientes de su emisión cada noche. En esta edición, han llegado niños de distintas zonas del país para mostrar su talento y cautivar a los jurados, que son cada vez más exigentes debido a que ya se están acabando las audiciones a ciegas.

En la noche del 10 de agosto, la presetación de Isabella Cortés, de ocho años, sorprendió a los entrenadores no solo por su talento para cantar, sino también por saber tocar el acordeón. La niña interpretó 'La gota fría' de Emiliano Zuleta, lo que generó que Kany García diera la vuelta rápidamente.



Nacho trató de oprimir el botón, pero fue bloqueado por la cantante puertoriqueña. Al ver que no podría participar por la voz de Isabella, decidió ponerse a bailar con García.



Andrés Cepeda también decidió apretar el botón y darle la oportunidad de unirse a su equipo. El cantante colombiano quedó sorprendido por la habilidad que la pequeña tenía con el acordeón.



Al momento de tomar la decisión, Isabella le propuso a los dos jurados que se estaban disputando su talento a tocar el acordeón, porque ella considera que quien fuera a ser su entrenador, debía saber interpretar este instrumento de la región Caribe. García y Cepeda admitieron no tener mucho conocimiento sobre el acordeón, pero aún así lo intentaron.



Kany fue la primera, pero no logró llenar las expectativas de la pequeña. Después lo hizo Andrés quien por su nacionalidad y cercanía con el vallenato, provocó que la menor optara por escogerlo a él. Cepeda prometió darle los mejores vallenatos para que pudiera lucirse con el acordeón.



