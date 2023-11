'La Voz Kids 2024': estos serían los posibles jurados de la siguiente temporada

En septiembre el canal 'Caracol' abrió las inscripciones de la 'Voz Kids 2024 ' para que niños entre los cinco y quince años a nivel nacional mostraran su talento vocal, lo que significó que el aclamado programa volvería a la pantalla chica luego de ausentarse durante el 2023.



De la mano de la presentadora y anfitriona Laura Tobón los espectadores verán a los pequeños concursantes competir cada noche por un puesto en el show de canto, que al parecer ya tiene los tres jurados definidos.

De acuerdo con el presentador de farándula Carlos Ochoa, hay dos nombres que resuenan dentro de la dupla que acompañará a Andrés Cépeda como jueces del reality.



(Le puede interesar: Pipe Bueno no soportó más y le levantó la voz a Amparo Grisales en 'Yo me llamo').



Desde su primera temporada, en 2014, el cantante de balada ha sido uno de los evaluadores principales más queridos y permanentes dentro del show que le ha robado el corazón a más de un televidente con sus sentidas y cautivadoras presentaciones.



Aunque este año no fue posible que los espectadores disfrutaran de los jóvenes talentos, se creía que la triada para la próxima versión sería la misma que en 2022, conformada por la cantante Kany García, y el artista venezolano, Nacho, sin embargo, parece que, tras dos años, solo Cépeda se mantiene en el barco.

¿Quiénes son los posibles jueces?

Según el presentador los nombres más sonados son dos celebridades musicales que los colombianos conocen muy bien. El primero de ellos es la multifacética Greeicy Rendón, quien fue asesora del equipo de Alejandro Sanz en 'La Voz' España en 2021, donde se destacó por sus conocimiento y talento vocal.



"Me contaron que la linda y adorada Greeicy sería uno de los jurados de 'La Voz Kids'. Talentosa y espectacular", señaló Ochoa en su canal de YouTube.

El segundo artista más opcionado para ocupar la tercera silla roja que alberga a la característica triada del show, es el mexicano Aleks Syntek recordado por interpretaciones como 'Loca', 'Intocable' y 'Corazones Invencibles'.



Por otro lado, la reconocida comunicadora, Laura Tobón será la encargada de presentar la nueva versión junto a su compañero Ivan Lalinde, en reemplazo de Laura Acuña, que llegará el próximo mes de febrero a las pantallas.

Más noticias