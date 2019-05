La vida del cineasta cuyo asesinato conmovió a Cannes

Mauricio Lezama llegó a la alfombra roja de Cannes de una forma horrible, conmovedora, indignante. Llegó sin cuerpo. Solo estuvo allí su nombre impreso en una pancarta acompañado por la frase: “Cineasta asesinado en Colombia”.

Sin embargo, era necesario que su nombre estuviera allá. “Quisimos poner el grito en el cielo de esta tragedia”, dice Vladimir Durán, actor de la cinta colombiana ‘Litigante’ y quien junto con el equipo de la película y el director de cine Ciro Guerra creyeron que este gesto de protesta era la mejor forma de reclamar justicia por el asesinato de su colega y de los líderes sociales ante el mundo entero.

Fue la mejor forma que los cineastas encontraron para expresar su indignación e impotencia. “Hay que parar esto, no puede ser que las mafias estén matando de esta manera. Queríamos utilizar esa caja de resonancia que es la alfombra roja para poner el foco en lugares muy apartados de Colombia que es donde más se está asesinando impunemente”, dice, desde Francia, Durán.



Justo ocho días antes de este gesto, medios de todo el mundo registraron que Lezama había sido asesinado. El jueves 9 de mayo, cerca de las 3:15 de la tarde, en La Esmeralda, un caluroso caserío de pocas calles a minutos de Arauquita –departamento de Arauca–, hombres armados llegaron en motocicleta al lugar donde él estaba junto con Pedro*, un joven fotógrafo que le estaba ayudando con el ‘casting’, y dispararon contra ambos. Hirieron al segundo en un brazo y al primero le quitaron la vida.



Aunque había conocido a Mauricio hacía poco tiempo, apenas una semana, a Pedro le pareció que era un hombre muy activo, con mucho sentimiento y sentido de pertenencia por el cine.



“Por donde iba veía un lugar para grabar una escena. Siempre estaba pensando en el cine, la vida era como una producción de una película”, dice el hombre, el último en verlo con vida.



Aún no se sabe quién lo asesinó ni por qué. El Ejército aseguró que asesinaron al cabecilla de Eln que estaría detrás de este crimen. Sin embargo, aún no se sabe. Lo que se conoce es cómo vivió Mauricio.



Lezama estaba ahí por su pasión, el cine. Por nada más. Era productor de ‘Las luciérnagas vuelan en mayo’, un cortometraje ganador del premio del Fondo Cinematográfico Relatos Regionales.



La historia de su relación con este proyecto, que le generó tantas alegrías, comenzó en abril de 2018, cuando el autor del guion y director del corto, Esteban*, lo contactó para que trabajaran juntos en esta producción, que retrata la historia de una líder que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica.



“Un homenaje a los líderes sociales en Colombia”, manifiesta Esteban, quien tiene miedo de volver a Arauca a continuar con el proyecto, pero asegura con firmeza que es necesario terminarlo, y que lo hará. “Será un homenaje también a Mauro”.



Lezama deja dos hijos, una de 19 y otro de 7 años, deja un festival, deja un cortometraje, deja tristeza. Su hija mayor publicó: “Mi soñador. No tengo palabras que valgan para que vuelvas, te amo con todo mi corazón. Las luciérnagas vuelan en mayo, y en mayo te fuiste. ¡Mauricio Lezama!”.



* Nombres cambiados por solicitud de las fuentes.



SIMÓN GRANJA MATÍAS

Redacción Domingo