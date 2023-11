La vida de Mathew Perry antes de 'Friends': así comenzó su carrera el actor

En Holywood no se reponen de la muerte de Matthew Perry, el actor de la serie Friends que fue encontrado en su casa el sábado. Tenía 54 años. Muchos recuerdan sus episodios de la famosa comedia televisiva, sus memorias se han convertido en uno de los libros más vendidos de Amazon y ahora sus fanáticos reviven sus primeros papeles en la pequeña pantalla.

Perry actuó en la cinta The Whole Nine Yards, se destacó en el drama televisivo The Kennedys After Camelot y en las series Go On y The Good Couple, entre otras. Antes de la oportunidad de Friends fue actor invitado en producciones como Silver Spoons, El show de Tracey Ullman, Boys Will Be Boys o Escalera al cielo.



Gracias a su formación en teatro fue ganando terreno y la confianza de productores. Poco a poco tomaba distancia esa primera aparición en TV en 240-Robert (1979), una serie de la cadena ABC, que contaba las vivencias de un equipo de policías de Los Ángeles. Relata el día a día de una unidad de policía en Los Ángeles.

Perry salió en un solo episodio en el papel del pequeño Arthur. También fue ganando fama por su papel en la serie Charles in charge, de 1984.En 1991 también tuvo una oportunidad de aparecer en la serie Beverly Hills: 902010, en el papel del joven atleta Roger Azarian.

Con su papel de Chandler en Friends reveló a un personaje divertido, sarcástico y entrañable. Exponía un ‘polo a tierra’ o una sensibilidad más profunda.Pero las batallas de su vida las lidió fuera de la pantalla. Cuando volvía a la realidad encaró la depresión y tristeza; sumado a una adicción a las drogas y el alcohol, con la que luchó todo el tiempo.

Quizá él tuvo algunos de los momentos más hilarantes en esa producción que se convirtió en referente del entretenimiento, como el de un episodio del show, en el que Mónica le reveló al grupo de amigos que Chandler tenía un tercer pezón, o, como se conoce médicamente, politelia, dato que resultó más interesante para todos que el hecho de que Joey haya estado en una película porno.



Lo más reciente que se supo del fallecimiento de Perry es que el cuerpo del actor no estuvo "tanto tiempo en el agua antes de que lo hallaran", aseguraron fuentes policiales al medio especializado TMZ.

De hecho, investigadores le dijeron al portal estadounidense que el cuerpo de Perry "no estaba waterlogged (anegado) cuando los socorristas llegaron a su casa". Es decir, no estaría sumergido o cubierto de agua.



Los Bomberos de Los Ángeles habían afirmado previamente que lo encontraron "inconsciente" en su jacuzzi. Una persona "sacó la cabeza del hombre del agua y la puso en el borde, luego los socorristas sacaron el cuerpo".

